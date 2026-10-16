Las RSF denuncian más de 30 muertos en un bombardeo del Ejército sudanés en Darfur

Archivo - August 31, 2021, Nyala, South Darfur, Sudan: AZIZA OGEL arrived six months ago in a new settlement on the outskirts of the Otash Camp for internally displaced persons near Nyala, South Darfur, Sudan...She cares for her nine grandchildren alone. - Gregg Brekke / Zuma Press / Europa Press - Archivo

El Ejército confirma un bombardeo en Nyala pero asegura que ha ido dirigido contra centros de mando de los paramilitares

MSF Sudán confirma que ha recibido en sus instalaciones próximas a cuatro muertos, entre ellos un niño, y ocho heridos

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de Sudán han denunciado este viernes que un bombardeo del Ejército sobre un mercado de la ciudad de Nyala, la capital de la región de Darfur del Sur, ha dejado al menos 30 muertos y 43 heridos.

El Ejército sudanés, por ahora, se ha limitado a confirmar en redes sociales que ha efectuado un bombardeo contra "los centros de mando de la milicia" en la ciudad, que se ha saldado con "la muerte de decenas" de paramilitares y "la destrucción de los centros de mando".

Sin embargo, la Alianza Fundadora de Sudán (Tasis), una coalición de formaciones asociadas a las RSF, ha denunciado por contra que el ataque fue dirigido contra el mercado de Al Mawashi a través de un avión no tripulado procedente de una base militar empleada por Egipto, aliado del Ejército sudanés.

Como consecuencia de la "flagrante injerencia del Ejército egipcio en los asuntos sudaneses, 30 personas han sido asesinadas y otras 43 han resultado heridas".

"Atacar mercados concurridos y zonas pobladas constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario y, a todos los efectos, un crimen de guerra, al exponer las vidas de los civiles a ser blanco directo de ataques", condena la alianza.

La organización civil Emergency Lawyers también ha achacado al Ejército este bombardeo que ha dejado "decenas de muertos y heridos entre la población civil"; un ataque que "representa una grave violación de las normas del Derecho Internacional Humanitario, que exigen la protección de civiles y bienes de carácter civil, y prohíben ataques indiscriminados y ataques que no distingan entre civiles y combatientes".

MSF RECIBE A CUATRO FALLECIDOS Y ATIENDE A OCHO HERIDOS

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) ha confirmado también el ataque y precisado que el Hospital Universitario del Ministerio de Sanidad de Nyala, donde trabajan sus equipos, ha recibido los cuerpos sin vida de cuatro personas, entre ellas un niño, y está atendiendo a otras ocho.

MSF habla de un "ataque con drones" que ha alcanzado el mercado "en el día más concurrido de la semana, lo que hacía inevitable que hubiera víctimas civiles".

"Hacemos un llamamiento a las Fuerzas Armadas de Sudán y a todas las partes en conflicto para que respeten la vida de la población civil y pongan fin a los ataques contra mercados y otras zonas civiles. La población civil debe quedar a salvo de esta espantosa violencia", ha concluido la ONG.

El ataque es el último episodio del devastador conflicto armado que ha terminado de devastar Sudán desde el 15 de abril de 2023, cuando la negativa de las RSF a integrarse en las filas del Ejército desató una guerra civil que, alimentada por los conflictos intercomunitarios en la región occidental de Darfur, han sumido al país en la catástrofe.