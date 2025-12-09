Sudán.- AMP.- El TPI condena a 20 años de cárcel al exlíder de una milicia por crímenes contra la humanidad en Darfur

Archivo - Antiguo comandante de las milciias 'yanyauid' Alí Muhamad Alí Abdelrahmán, alias 'Alí Kushayb' - TPI - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha condenado este martes a 20 años de cárcel al antiguo comandante de las milicias 'yanyauid' Alí Muhamad Alí Abderramán, alias 'Alí Kushayb', por crímenes contra la humanidad cometidos hace cerca de 20 años en la región sudanesa de Darfur, en el oeste del país africano.

"La Sala de Primera Instancia I del TPI condena a Abderramán a 20 años de prisión, tras el juicio en el que fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur, Sudán", ha indicado el organismo a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

La cámara ha tenido en cuenta "la gravedad de los crímenes" y "las circunstancias personales" de 'Alí Khusayb' a la hora de emitir esta condena, según ha indicado el TPI, que ha afirmado que otros factores fueron el "grado de participación", la "intención" y "el daño causado a las víctimas".

El periodo de detención del condenado, bajo custodia desde junio de 2020, será restado de la condena, mientras que la defensa tiene aún la posibilidad de presentar una apelación durante los próximos 30 días.

Esta misma sala concluyó en octubre que Abderramán era culpable de 27 cargos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, incluido violación, tortura y asesinato, en el marco del conflicto en el que las milicias --germen de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF)-- respaldaron al entonces presidente de Sudán, Omar Hasán al Bashir.

El hombre fue puesto bajo custodia del TPI en junio de 2020 tras entregarse voluntariamente en República Centroafricana (RCA) cuando era sospechoso de 31 cargos presuntamente cometidos entre agosto de 2003 y abril de 2004. El acusado rechazó las imputaciones presentadas en su contra y dijo ser inocente.

La orden de arresto fue emitida contra él en abril de 2007 y le vincula a más de 500 asesinatos, una veintena de violaciones y el desplazamiento forzado de más de 41.000 personas, "sin mencionar los incontables casos de violencia sexual, torturas y saqueos de las que fueron responsables sus hombres".

El juicio se inició en abril de 2022 y los alegatos finales tuvieron lugar en diciembre de 2024. Más de 70 testigos han declarado durante el proceso judicial y se han presentado formalmente alrededor de 1.860 pruebas. La sala autorizó a 1.591 víctimas a participar en el juicio a través de un equipo de representantes legales.

El tribunal también ha exigido la extradición del expresidente Omar Hasán al Bashir, derrocado en 2019, por cargos de crímenes de guerra y genocidio, si bien las autoridades sudanesas aún no le han entregado. Asimismo, también están imputados los exministros del Interior y Defensa Ahmed Harun y Abderrahim Mohamed Husein, respectivamente.