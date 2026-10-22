Publicado 22/10/2026 11:33

Amnistía denuncia asesinatos y torturas a manos de las RSF en El Fasher, un año después de su toma

((Esta nota anula la anterior sobre el mismo tema debido a un fallo en el desembargo del informe de Amnistía Internacional. Disculpen las molestias))

Archivo - EL FASHER (SUDAN), July 11, 2025 -- Children help to prepare food at a displacement camp in El Fasher, North Darfur region, Sudan, on July 9, 2025. The United Nations Children's Fund (UNICEF) said Friday that the number of children suffering fr
Archivo - EL FASHER (SUDAN), July 11, 2025 -- Children help to prepare food at a displacement camp in El Fasher, North Darfur region, Sudan, on July 9, 2025. The United Nations Children's Fund (UNICEF) said Friday that the number of children suffering fr - UNICEF / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha denunciado este jueves que los residentes de la ciudad sudanesa de El Fasher, capital del estado de Darfur Norte y capturada hace cerca de un año por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), hacen frente a asesinatos, detenciones y torturas a manos de las fuerzas rebeldes, así como a un acceso limitado a la entrega de ayuda humanitaria.

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