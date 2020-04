Sudán, dispuesto a mediar entre Egipto y Etiopía para reiniciar las conversaciones sobre la presa en el Nilo Azul

Etiopía/Egipto.- Sudán ofrece mediar entre Egipto y Etiopía para reiniciar las c

Etiopía/Egipto.- Sudán ofrece mediar entre Egipto y Etiopía para reiniciar las c - Gioia Forster/dpa - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Sudán Abdalá Hamdok, ha trasladado este lunes a Estados Unidos su disposición a mediar entre Egipto y Etiopía para reiniciar las conversaciones sobre la presa que construye Adís Abeba en el Nilo Azul.

Hamdok ha comunicado al secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, su intención de viajar a El Cairo y Adís Abeba para intentar relanzar el proceso y lograr un acuerdo sobre los asuntos pendientes.

Así, ha manifestado que las negociaciones, medidas por Estados Unidos y el Banco Mundial, han logrado "grandes éxitos" y ha dicho que el reinicio de las mismas es "lógico".

Por último, el primer ministro sudanés ha argumentado que las negociaciones deberían reiniciarse una vez sea superada la pandemia de coronavirus, según ha informado la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA.

El Gobierno de Etiopía criticó a principios de marzo la posición de Estados Unidos en el proceso de conversaciones trilaterales con Egipto y Sudán en torno a la construcción de la presa, al tiempo que pidió a Washington una postura "constructiva".

El ministro de Exteriores etíope, Gedu Andargachew, recalcó que el país está construyendo la presa "porque tiene total derecho" a hacerlo y justificó la ausencia de la delegación de Adís Abeba en la última ronda de contactos en Washington.

El Ejecutivo etíope no acudió a las reuniones previstas entre el 27 y el 28 de febrero argumentando que no ha concluido el proceso de consultas sobre el borrador de acuerdo alcanzado durante los contactos, tras lo que Estados Unidos lamentó la ausencia y recordó que el principio de acuerdo aún no había sido firmado.

Gedu defendió que "Etiopía tiene todo el derecho a sacar a sus ciudadanos de la pobreza usando sus recursos naturales" y agregó que la presa, conocida como Gran Presa del Renacimiento (GERD), está siendo construida "de una forma que no causa un daño significativo a los países río abajo".

Por su parte, su homólogo egipcio advirtió a Adís Abeba de que no puede "bajo ninguna circunstancia" utilizar el caudal del río Nilo para llenar la mastodóntica presa hasta que no haya un acuerdo con los países que se encuentran río abajo.

EL PRINCIPIO DE ACUERDO

Los gobiernos de Egipto, Etiopía y Sudán alcanzaron el 31 de enero un principio de acuerdo sobre los principales puntos de disputa en torno a la construcción de la presa y se comprometieron a firmar el documento final a finales de febrero.

Así, las partes pactaron un calendario para el plan de llenado de la conocida como Presa del Gran Renacimiento, un mecanismo de mitigación para el mismo durante los periodos de sequía y otro mecanismo de mitigación para las operaciones durante épocas de sequía.

Asimismo, lograron un acuerdo sobre un mecanismo para las operaciones anuales y a largo plazo de la presa en condiciones hidrológicas normales, un mecanismo de coordinación y cláusulas para la resolución de disputas y la puesta en común de información.

Egipto y Etiopía están enfrentados por la construcción de la presa, un proyecto hidroeléctrico que El Cairo teme que reduzca el agua que llega a sus campos y presas desde Etiopía a través de Sudán.

Etiopía, que está financiando en solitario el proyecto y espera convertirse en el mayor generador y exportador de electricidad del continente, rechaza estas acusaciones. Sudán, por su parte, apoya la presa, ya que regulará los flujos y suministrará electricidad y regadío.

Las obras están siendo llevadas a cabo en la región de Benishangul-Gumaz y, una vez finalizadas, la presa será la más grande del continente con 1.800 metros de largo, 155 metros de alto y un volumen total de 10,4 millones de metros cúbicos, según recoge la empresa Salini Impreglio en su página web.