Una ONG acusa a Egipto del bombardeo en la zona fronteriza y eleva a 72 los sudaneses muertos

Archivo - June 9, 2024, Saint Petersburg, Russia: The flag of the Republic of Sudan seen in the gallery of flags of the participating countries in the framework of St. Petersburg International Economic Forum 2024 - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 72 trabajadores de las minas tradicionales de oro de la región del Triángulo de Halaib, una región en disputa entre Egipto y Sudán, murieron en un bombardeo de aviones de combate egipcios, según ha denunciado la ONG Emergency Lawyers, que eleva así la estimación inicial de trece muertos publicada por otra ONG, la Red de Médicos de Sudán.

"Aviones de combate egipcios han atacado a mineros civiles en la zona de Wadi Norte, dentro de territorio sudanés, y han matado a 72 civiles, según la información preliminar", ha publicado el grupo en un comunicado.

Otro grupo, Defensa de Víctimas de Darfur, eleva los muertos a 200 y los heridos a 120, cifras que no han podido ser corroboradas de manera independiente.

En concreto han sido bombardeados lugares frecuentados por trabajadores de la minería artesanal y puntos de recogida de minerales extraídos de los pozos, zonas habituales de gran concentración de personas, lo que explica el elevado número de víctimas.

Trabajadores y fuentes locales han explicado que el incidente ocurrió en el conocido como Triángulo Fronterizo o Triángulo de Halaib, una zona reclamada tanto por Sudán como por Egipto en la que algunos mineros han recibido avisos para que salieran del lugar.

Egipto controla formalmente la zona desde 1993 y en 2000 se retiraron las últimas fuerzas sudanesas, lo que ha desatado las especulaciones sobre la posible implicación de Egipto en el ataque contra los mineros.

La Red de Médicos de Sudán pide la intervención urgente de las autoridades para atender a los heridos y una investigación transparente sobre lo ocurrido para esclarecer las circunstancias y responsabilidades de este incidente.

Asimismo pide medidas para proteger a los civiles y en particular a los mineros en las zonas fronterizas para evitar que se repitan este tipo de acciones.

CAMPAÑA EGIPCIA CONTRA LA MINERÍA DE ORO

Las autoridades egicias han anunciado este lunes la "tercera fase de la gran campaña para combatir la prospección ilegal de oro en el Desierto Oriental", territorio situado entre el río Nilo y el mar Rojo.

La medida es un paso más, según ha asegurado el portavoz de las Fuerzas Armadas de Egipto, el coronel Ahmed Atman Alí, tras el "lanzamiento de folletos de advertencia dirigidos a elementos delictivos, con el objetivo de reafirmar la plena soberanía sobre el territorio egipcio y proteger los bienes y recursos naturales de la nación".

El Ejército, que no se ha referido a las acusaciones por bombardeos, ha destacado sin embargo "los profundos vínculos que unen a las naciones egipcia y sudanesa, tanto a nivel político como popular".

"La convivencia pacífica de la que disfrutan millones de sudaneses en suelo egipcio es una prueba clara de ello", ha incidido en un comunicado en redes sociales, aludiendo a que Egipto alberga a decenas de miles de refugiados sudaneses huidos del conflicto desatado hace más de tres años entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

En la misma nota, el Ejército egipcio ha instado a los residentes del "valle del Nilo a informarse a través de fuentes oficiales y a no dejarse influir por rumores engañosos o agendas extranjeras que buscan socavar las relaciones fraternales" entre Jartum y El Cairo.