Sudán del Sur.- AMP.- Mueren tres personas al estrellarse una aeronave con ayuda humanitaria en Sudán del Sur

Al menos tres personas han muerto al estrellarse una aeronave cargada con ayuda humanitaria de una organización benéfica internacional en el condado de Leer, en el centro de Sudán del Sur, según las autoridades locales.

La Autoridad de Aviación Civil de Sudán del Sur (SSCAA, por sus siglas en inglés), que ha extendido su pésame a los seres queridos de las víctimas y las "organizaciones afectadas por este trágico accidente", ha explicado que el suceso tuvo lugar sobre las 8.30 horas (hora local), según reza un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook.

La aeronave despegó de la capital, Yuba, transportando ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por las inundaciones en el sur del estado de Unidad (región de Alto Nilo), pero "tuvo dificultades al acercarse a la pista de aterrizaje y posteriormente se estrelló".

El portavoz de la SSCAA, David Loputu, ha indicado que ha enviado un equipo de investigación al lugar del accidente para trabajar junto con las autoridades locales y los socios humanitarios. "Los detalles se compartirán a medida que avance la investigación", ha agregado.

Un portavoz de la organización evangélica cristiana Samaritan's Purse, Stephen Sneed, ha explicado en declaraciones a Europa Press que se trataba de un vuelo chárter que habían contratado para transportar suministros de ayuda en el país africano, por lo que ha aclarado que no era su avión ni su tripulación.

No obstante, Sneed ha señalado que en la organización --cuya sede está en Carolina del Norte (Estados Unidos)-- están "desconsolados por la pérdida de vidas" y que "oran fervientemente por las familias que han perdido a sus seres queridos".

Previamente, el comisionado interino del condado, Kueth Latjor, ha informado a la sursudanesa Radio Tamazuj que las víctimas mortales son dos miembros de la tripulación y un ingeniero.