Sudán del Sur.- Kiir dice que aceptó aplazar la formación de gobierno para evitar que Sudán del Sur vuelva a la guerra

El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha aclarado este viernes que ha accedido a aplazar 100 días la formación del gobierno de unidad nacional para evitar una vuelta a la guerra en el país, sumido en un conflicto desde finales de 2013 del que trata de salir.

Kiir firmó el jueves en Entebbe (Uganda) un acuerdo con el principal líder rebelde, Riek Machar, que prevé aplazar hasta febrero la creación del gobierno de unidad nacional prevista para el próximo 12 de noviembre, con el fin de cerrar antes los asuntos pendientes contemplados en el acuerdo de paz sellado en septiembre de 2018.

"Yo, como vuestro presidente, tuve que aceptar la extensión de 100 días para evitar el potencial de que el SPLM/A-IO (el movimiento de Machar) llevara de vuelta al país a la guerra", ha declarado Kiir a su llegada al aeropuerto de Yuba, según informa la emisora Eye Radio.

Machar venía reclamando un aplazamiento de la puesta en marcha del gobierno de unidad, denunciando que aún no se había completado la unificación de fuerzas ni tampoco se ha resuelto el tema de la división de los estados y sus fronteras, dos de los asuntos más espinosos.

Por su parte, Kiir ha sido acusado de no cumplir con su parte del acuerdo, en particular no haber desbloqueado los 100 millones de dólares necesarios para la desmovilización, acuartelamiento e inserción en el Ejército de los rebeldes.

El presidente se ha referido también a esta cuestión en sus argumentos para aceptar la nueva prórroga. "Lo acepté porque el Gobierno no cumplió con su promesa de pagar la parte que faltaba de los 100 millones de dólares al Comité Nacional Pre-Transición para el cumplimiento del acuerdo", ha señalado.

SITUACIÓN HUMANITARIA

El acuerdo de paz entre el Gobierno y buena parte de los grupos armados ha hecho remitir el nivel de violencia del país, lo que ha facilitado el acceso de la ONU y las ONG a los sursudaneses necesitados de ayuda tras más de cinco años de conflicto.

"Los sursudaneses necesitan sentirse a salvo y están viviendo en una incertidumbre constante de qué les deparará el futuro", ha resaltado el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Sudán del Sur, James Reynolds. "Millones de ellos ya dependen de escasos recursos y podrían perder lo poco que les queda si la situación se deteriora", ha advertido en un comunicado.

Según destaca el organismo, muchos sursudaneses temen que la frágil estabilidad actual dure poco y que estalle de nuevo el conflicto. Además, más de 900.000 personas se han visto afectadas por las graves inundaciones provocadas por las lluvias estacionales de este año. El acceso a estas personas, incide el CICR, "ya es complejo y un rebrote de los enfrentamientos podría empujar de nuevo el país hacia una crisis humanitaria de una magnitud desconocida".

El organismo con sede en Ginebra recuerda que los civiles son quienes más sufren en los conflictos y si regresa la violencia, "es esencial que todas las partes se contengan de ataques contra civiles y cumplan el Derecho Internacional Humanitario".