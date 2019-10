Sudán del Sur.- Mueren tres trabajadores de la OIM en Sudán del Sur por fuego cruzado en un enfrentamiento

Publicado 30/10/2019 12:03:10 CET

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres trabajadores de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) murieron el domingo por fuego cruzado en un enfrentamiento entre grupos armados en la región de Ecuatoria Central, en Sudán del Sur, según ha denunciado este miércoles la agencia de la ONU.

Los hechos tuvieron lugar en el condado de Morobo, en esta región del sur del país en la que se encuentra Yuba, y los fallecidos son dos hombres y una mujer que trabajaban para la OIM y que se vieron atrapados en el enfrentamiento.

Otros dos voluntarios de la agencia humanitaria resultaron heridos pero sus vidas no corren peligro mientras que otra trabajadora más y su hijo de 4 años fueron secuestrados y hasta el momento se desconoce su paradero, ha precisado la OIM.

"Estamos muy tristes por la pérdida de nuestros colegas y trasladamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y amigos", ha señalado el jefe de la misión de la OIM en el país, Jean-Philippe Chauzy. "Pedimos que los autores de estos actos de violencia sinsentido contra civiles inocentes y trabajadores humanitarios sean llevados ante la justicia", ha reclamado.

Los trabajadores de la OIM estaban trabajando en los puntos de vigilancia frente al ébola en la frontera entre Sudán del Sur, Uganda y República Democrática del Congo (RDC) para evitar la propagación de la mortífera enfermedad.

El director de la OIM, António Vitorino, también ha expresado su pesar por lo sucedido y ha reiterado que "los trabajadores humanitarios y los civiles nunca deberían ser objeto de tales actos odiosos de violencia: no son un objetivo".

Como consecuencia de este incidente, la OIM ha suspendido su labor de control de ébola en cinco puntos de entrada, así como su apoyo a las instalaciones de salud.

"La seguridad de nuestro personal es primordial y no se volverá a poner en peligro hasta que no tengamos garantías para la seguridad de todo nuestro personal que opera en el condado de Morobo", ha indicado Chauzy. "No se escatimarán esfuerzos para apoyar a las familias y reiteramos nuestro compromiso para apoyar a los sursudaneses", ha remachado.