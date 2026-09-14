Suecia.-AMP.- La oposición de centroizquierda sueca desbanca al Gobierno conservador y gana las elecciones por la mínima

Archivo - STOCKHOLM, Sept. 4, 2022 -- Swedish Prime Minister Magdalena Andersson attends a press conference in Stockholm, Sweden, on Sept. 3, 2022. The Swedish government on Saturday pledged to provide electricity companies liquidity guarantees in a bid - Magnus Liljegren / Xinhua News / Europa Press

La ultraderecha de Demócratas de Suecia revierte su crecimiento electoral y pierde once escaños

Andersson afirma que los socialdemócratas "siempre" están "dispuestos a asumir la responsabilidad" y Kristersson celebra que la izquierda no tenga mayoría

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición al Gobierno conservador de Suecia han ganado las elecciones, con el Partido Socialdemócrata (S) a la cabeza con un 28% de los votos y una distribución de escaños que dibuja una ajustada victoria: 176 escaños de la oposición frente a los 173 que lograrían los partidos que respaldan al primer ministro saliente, el conservador Ulf Kristersson, según la distribución parlamentaria preliminar con cerca del 94,7% del escrutinio.

Los socialdemócratas han logrado así hacerse con 100 escaños, liderando el país en votos como lleva haciendo los últimos cien años, pese a que en esta ocasión ha perdido un 2,3% de las papeletas y hasta siete parlamentarios con respecto a los anteriores comicios, según recoge la Autoridad Electoral sueca en sus resultados preliminares.

En el resto de fuerzas opositoras, el Partido de la Izquierda (V) ha mejorado sus resultados hasta alcanzar un 8,2% de los votos y 29 escaños, seguido del Partido del Centro (C), con un 7,1% y 25 diputados, y del Partido Verde (MP), que ha recibido un 6,1% de los apoyos, traduciéndose en 22 representantes en el Parlamento sueco. En concreto, Izquierda y Verdes han tenido los mayores avances, con cinco y cuatro escaños más que en 2022.

En cuanto al Gobierno saliente, el conservador Partido Moderado de Kristersson ha superado ligeramente sus resultados anteriores al sumar el 19,9% de los votos, lo que le proporciona un total de 70 escaños.

Por detrás se sitúa el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), que ha visto su crecimiento de los últimos años frenarse en seco e incluso revertirse, consiguiendo un 17,6% del respaldo electoral y protagonizando la mayor pérdida de diputados de estos comicios al hacerse con un total de 62, once menos que en la anterior convocatoria.

A su vez, los otros dos apoyos del hasta ahora primer ministro, el Partido Demócrata Cristiano (KD) y el Partido Popular Liberal (L) han mejorado ambos sus resultados, creciendo en tres escaños cada uno. En concreto, los democristianos han recibido un 6,2% de los votos, traduciéndose en 22 diputados, mientras que el 5,4% de los liberales, cuya supervivencia parlamentaria no parecía garantizada, le otorga 19 representantes en el Riksdag.

MAGDALENA ANDERSSON, CAUTELOSA

Pese a la aparente victoria electoral, la líder socialdemócrata Magdalena Andersson no ha querido cantar victoria, subrayando que cabe esperar al resultado final, si bien el bloque opositor va "a la cabeza" y, "si esto se mantiene, Suecia tendrá un nuevo gobierno".

En este sentido, la líder del tradicionalmente partido más votado de Suecia ha remarcado ante sus simpatizantes que en su formación "siempre" están "dispuestos a asumir la responsabilidad" de un resultado electoral como este, según ha recogido la televisión pública sueca SVT.

En cambio, el primer ministro saliente, Ulf Kristersson, ha querido ver los resultados de otro modo, destacando que los tres partidos de izquierda no han logrado hacerse con la mayoría en el Parlamento sueco.

Al hilo, ha afirmado que se pondrá en contacto con otros líderes de partido, e incluso si los resultados de esta noche se mantienen y la oposición se mantiene a la cabeza, estudiará si es posible encontrar una estructura de gobierno viable. "Preveo que me esperan varias conversaciones bastante complicadas", ha transmitido a SVT, sin revelar con quién entablaría negociaciones.

Más amargas han aparecido las filas del partido ultraderechista SD, cuyo diputado Josef Fransson ha cargado contra los votantes de los partidos pequeños: "¡Felicidades a todos los discapacitados mentales que votan a partidos pequeños! ¡Diversión!", ha publicado en redes sociales. Su partido había prometido en campaña que no volvería a renunciar a estar en el Consejo de Ministros como hiciera en 2022, apoyando a Kristersson a cambio de medidas en inmigración, asilo y control fronterizo.

Los resultados definitivos, con todo, deberán esperar: mientras que aún faltan varias decenas de distritos por contabilizar entre los que son escrutados en la misma noche electoral y la subsiguiente madrugada, quedan varios centenares cuya incorporación llegará a lo largo de la semana, junto con los votos en el extranjero. Los resultados finales estarán disponibles el próximo fin de semana.