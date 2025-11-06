Reanudado el tráfico aéreo en la ciudad sueca de Gotemburgo por la presencia de drones

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades suecas han reanudado el tráfico aéreo en la ciudad de Gotemburgo, en la costa occidental del país nórdico, después de que se viera interrumpido por la presencia de drones en el aeropuerto de Landvetter, en el marco del aumento de este tipo de incidentes en el continente europeo.

El ministro de Infraestructura y Vivienda, Andreas Carlson, ha indicado que, según la Policía, "el incidente en Landvetter ha finalizado" y que se está "reabriendo el espacio aéreo": "El tráfico aéreo se está reanudando". "El Gobierno mantiene una estrecha comunicación con las autoridades competentes", ha agregado a través de su perfil en la red social X.

Anteriormente, la Administración de Aviación Civil había indicado que se habían observado vehículos aéreos no tripulados sobre las 18.00 horas (hora local) y que, por tanto, el tráfico aéreo se había suspendido de inmediato, por lo que los vuelos estaban siendo desviados a otras partes del país.

"Todavía no sabemos cuántos vuelos se verán afectados durante la noche", había indicado el portavoz de la Administración de Aviación Civil, Bjorn Stavas, en declaraciones recogidas por la cadena de televisión sueca SVT.

La Policía se ha desplazado al lugar de los hechos para recabar testimonios e "intentar determinar" el motivo de la presencia de drones en las inmediaciones del aeropuerto, según ha explicado el portavoz Johan Hakansson.

Posteriormente, se han registrado también drones en el espacio aéreo belga, donde el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas se ha visto interrumpido brevemente alrededor de las 21.20 horas (hora local) para reanudarse media hora después. Sin embargo, el aeropuerto de Lieja, que también se ha visto afectado por estos incidentes, continúa con sus vuelos suspendidos, recoge RTBF.