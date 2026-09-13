Suecia.- AMP3.- La oposición de izquierda se impone en las elecciones de Suecia, según las primeras proyecciones

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MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición liderados por el Partido Socialdemócrata de Suecia (S) han logrado la mayor representación en el Riksdag, el Parlamento unicameral sueco, sumando 175 escaños por los 174 que lograrían los partidos que respaldan al primer ministro saliente, el conservador Ulf Kristersson, según la primera proyección oficial.

La estimación, elaborada por la televisión pública SVT a partir de 20.000 votos reales, destaca que apenas 20.000 votos separan a los dos bloques políticos suecos.

Esta estimación se asemeja bastante a las encuestas a pie de urna, que pronostican también una ligera ventaja de los socialdemócratas y sus aliados (51,3%), mientras que el Partido Moderado de Kristersson y sus aliados, incluido el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD) se quedarían en un 46,8% de respaldo.

Según el estudio de Valu para SVT, el Partido Socialdemócrata lograría un 28,4% de apoyo, con lo que sigue siendo en el partido más votado, seguido del Partido Moderado (18,1%).

El tercero en votos, según el estudio de SVT, ha sido el partido de extrema derecha SD, encabezado por Jimmie Akesson, que logra un 18,1%, un punto menos que en las elecciones de 2022, lo que supone una decepción para la formación, que esperaba seguir creciendo. Uno de sus diputados, Josef Fransson, ha cargado contra los votantes de los partidos pequeños: "¡Felicidades a todos los discapacitados mentales que votan a partidos pequeños! ¡Diversión!", ha publicado en redes sociales.

Por detrás se sitúan el Partido de la Izquierda (V, 8%), que supera al Partido del Centro (C, 7,5%). El Partido Verde (MP, 7,4%) escala hasta el sexto puesto por delante del Partido Demócrata Cristiano (KD, 6,1%) y del Partido Popular Liberal (L, 5,4%). La entrada de los liberales en el Parlamento puede ser fundamental para la aritmética posterior.

Una segunda encuesta publicada por la cadena TV4 arroja resultados similares, con el histórico Partido Socialdemócrata de Suecia con un 28,4%, seguido de Demócratas de Suecia (18,5%) y del Partido Moderado (17,5%). Este estudio, basado en 4.045 entrevistas, otorga también representación parlamentaria a los liberales. El bloque de derecha sumaría un 47% de votos, mientras que los cuatro partidos de la izquierda obtendría un 51,3% de apoyo.

Por el momento los líderes políticos no han reaccionado a los resultados de las encuestas a pie de urna, aunque es esclarecedor cómo se ha celebrado en la sede electoral de los socialdemócratas o los liberales. En la sede de SD en cambio cunde el desánimo.

Kristersson ha gobernado Suecia tras a firma en 2022 del Acuerdo de Tido, por el que la extrema derecha no entró en el Gobierno, pese a estar por encima del Partido Moderado, y lo apoyó a cambio de que se asumiera buena parte de su agenda en materia de inmigración, asilo y control fronterizo.

En esta ocasión los Demócratas de Suecia han advertido en campaña de que no volverán a renunciar a estar en el Consejo de Ministros y pretenden lograr puestos ministeriales a cambio de su apoyo en el Parlamento.