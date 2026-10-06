Suecia.- La Policía sueca reduce a tiros a un hombre armado delante del Palacio Real en Estocolmo

Archivo - April 9, 2026, Stockholm, Stockholm, Sweden: A royal guard stands at the entrance of the Royal Palace in Stockholm, Sweden. - Matias Basualdo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía sueca ha incapacitado a tiros este martes a un hombre armado durante una operación frente al Palacio Real en la capital del país, Estocolmo.

El incidente ha ocurrido concretamente en Lejonbacken, un área al aire libre inmediatamente al norte del palacio. El individuo, ha explicado la Policía de la capital en redes sociales, "estaba actuando de forma agresiva con un arma" no especificada.

El hombre ha sido herido de gravedad y ahora mismo está siendo atendido en un hospital de la ciudad, aunque su vida no corre peligro, según la Policía de Estocolmo.

El Palacio Real en el centro de Estocolmo es la residencia oficial del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y una importante atracción turística.