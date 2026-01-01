Suiza.- AMP.- Alrededor de 40 muertos y 115 heridos en un incendio durante una fiesta de Nochevieja en Suiza

Incendio en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, Valais (Suiza) - POLICÍA DE VALAIS

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades suizas han confirmado en la tarde de Año Nuevo que hay alrededor de 40 personas muertas y más de un centenar de heridos, la mayoría en estado grave, como consecuencia de un incendio declarado en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en Valais, Suiza.

El comandante de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, ha hecho público este balance de víctimas en una rueda de prensa en la que ha explicado "se dará prioridad a la identificación de loa fallecidos para que sus cuerpos puedan ser devueltos rápidamente a sus familias".

Asimismo, el presidente del cantón, Matthias Reynard, ha adelantado que la identificación de las víctimas "puede llevar tiempo" ante "una situación crítica" provocada por "heridas graves y quemaduras importantes".

Por el momento no hay datos oficiales sobre la identidad de los fallecidos, pero sí han confirmado que hay ciudadanos extranjeros entre los fallecidos. Los hospitales de la parte francófona de Suiza están desbordados por la afluencia de víctimas con quemaduras trasladadas desde Crans-Montana.

Algunos de los heridos han sido llevados a Zúrich, Berna, Lausana y Rennaz y el Hospital de Valais tiene ya copadas todas las camas de cuidados intensivos, ha explicado Reynard. También ha informado del despliegue de diez helicópteros, 40 ambulancias y 150 paramédicos.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores francés han informado a BFMTV que entre los heridos hay dos ciudadanos franceses. "Han sido atendidos de inmediato por los servicios de emergencia (...) y los equipos consulares están en contacto permanente con las autoridades suizas", han explicado.

También ha participado en la rueda de prensa de Valais la fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, quien ha descartado que el incidente se deba a un atentado. "No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado", ha apuntado Pilloud, quien ha señalado además que se ha abierto una investigación.

"Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de esta tragedia", ha subrayado Pilloud, que ha adelantado que el cantón de Valais ha solicitado ya ayuda a los cantones vecinos para identificar a los fallecidos.

Además, el gobierno cantonal de Valais ha declarado el estado de emergencia a partir de las 9.00 horas del 1 de enero para facilitar la movilización de los recursos necesarios para responder a este incendio con la mayor celeridad, explica en un comunicado.

Pilloud ha señalado que el incidente se debe a una explosión seguida de un "violento incendio" que devastó el bar sobre las 1.30 horas de la madrugada. Numerosos efectivos de Policía, Bomberos y servicios de rescate acudieron de inmediato al lugar.

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, se ha referido ya a la "tragedia" de Crans-Montana y ha anunciado el aplazamiento de su tradicional discurso de Año Nuevo. "Lo que debería haber sido un momento de alegría se convirtió en un día de luto en Crans-Montana, una tragedia que ha afectado a todo el país y mucho más allá. El Consejo Federal ha recibido con consternación este terrible suceso", ha publicado a través de su perfil en X.

Parmelin ha asumido la Presidencia de turno del Consejo Federal y por tanto la jefatura del Estado suizo este mismo 1 de enero tras relevar a la también consejera Karin Keller-Sutter.