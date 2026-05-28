Autoridades suizas califican de "acto terrorista" el ataque con arma blanca en una estación cerca de Zúrich

Archivo - Bandera de Suiza (archivo) - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades suizas han calificado de "acto terrorista" el ataque con arma blanca registrado este jueves en una estación en la ciudad de Winterthur, en los alrededores de la capital, Zúrich, que ha dejado al menos tres personas heridas.

En rueda de prensa, el director de seguridad del cantón de Zúrich, Mario Fehr, se ha referido al suceso como un "acto terrorista" con motivación religiosa, después de que el sospechoso haya sido identificado como un hombre de 31 años, de nacionalidad suiza y turca, conocido por la Policía por su vinculación con la mezquita An Nur, que terminó siendo clausurada hace una década por sus vínculos con movimientos islamistas radicales.

Después de vivir los últimos años en Turquía, el presunto atacante volvió a Suiza recientemente. Hace unos días contactó con las autoridades policiales e hizo "declaraciones incoherentes" tras lo cual fue ingresado en un hospital psiquiátrico hasta este miércoles, cuando se le permitió abandonarlo al considerarse que no representaba un peligro para él mismo y para otros, ha informado la compañía de radiodifusión pública suiza, SRF.

La Policía del cantón de Zúrich ha indicado en un comunicado que el incidente ha tenido lugar en torno a las 8.30 horas en la estación de tren de Winterthur y ha indicado que "los tres heridos son ciudadanos suizos de 28, 43 y 52 años". "Todos ellos han sido hospitalizados", ha agregado.

Medios suizos han indicado que el hombre habría gritado 'Allahu Akbar' --Dios es el más grande, en árabe-- durante el ataque, un extremo sobre el que la Policía ha evitado pronunciarse en un primer momento.