Suiza.- AMP.- Unas bengalas en botellas de champán causaron el incendio de Crans-Montana (Suiza)

Las autoridades suizas dan prácticamente por seguro que el trágico incendio en el bar-discoteca 'Le Constellation', en la localidad suiza de Crans-Montana, tuvo su origen en unas bengalas adheridas a botellas de champán que colgaban del techo del bar.

El último balance mantiene la cifra provisional de fallecidos en 40 pero eleva los heridos a 119, de ellos 113 identificados: 71 son de nacionalidad suiza, 14 franceses, once italianos, cuatro serbios, un bosnio, un portugués, un polaco y un luxemburgués.

"Al parecer, la bengala estaba sujeta a una botella de champán, que estaba demasiado cerca del techo. Fue entonces cuando se declaró el incendio", ha indicado la fiscal general, Béatrice Pilloud, en rueda de prensa, recogida por los medios nacionales.

La fiscal ha confirmado que varias personas han sido ya interrogadas, entre ellas la pareja que regenta el bar, antes de determinar si es necesaria una investigación penal por homicidio involuntario.

Sobre los heridos, el director general del Hospital del Valais Eric Bonvin, ha confirmado que 55 personas tuvieron que ser hospitalizadas por el incendio. De ellos, once permanecen en el hospital de Sion y 28 fueron trasladados posteriormente a otros hospitales suizos o extranjeros.

De las once personas que permanecen en el hospital de Sion, cuatro se encuentran en cuidados intensivos en estado crítico, tres están siendo operadas. Otras cuatro están siendo intervenidas en el cercano Hospital de Sierre.

EVACUACIONES COORDINADAS POR LA UE

Posteriormente, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha explicado que un total de 24 pacientes con quemaduras están siendo trasladados desde Suiza a hospitales en Bélgica, Francia, Alemania e Italia, con apoyo de transporte de Francia, Italia, Luxemburgo, Rumanía y Suiza.

Además, expertos especializados en atención de quemaduras en Italia y Francia, junto a funcionarios de enlace de la Unión Europea, también se encuentran sobre el terreno apoyando las labores de emergencia.

"Agradezco a todos los países que no han dudado en ofrecer ayuda. Suiza puede contar con la solidaridad de la Unión Europea", ha manifestado la comisaria europea a través de una serie de mensajes publicados en su perfil de la red social X.