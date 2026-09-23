Suiza.- AMP.- La cámara alta de Suiza exige que UBS cubra el 90% de sus filiales extranjeras con capital CET1

Archivo - La presidenta de Suiza, Karin Keller Sutter. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de los Estados --Cámara Alta suiza-- ha dado luz verde por 26 votos a favor y 16 en contra al mecanismo que exige al mayor banco del país UBS a respaldar el 90% de sus participaciones en el extranjero con el capital CET1 --el de mayor calidad--, lo que supone suavizar las normas de capital inicialmente previstas por el Gobierno helvético, que aspiraba a que el porcentaje se elevara al 100%.

De esta manera, la cámara del parlamento suizo ha sacado adelante la propuesta presentada por una "fuerte" minoría con la que Suiza busca establecer nuevas normas sobre el capital para evitar la quiebra de sus entidades, evitando repetir lo ocurrido con Credit Suisse en 2023.

El paquete aprobado este miércoles reforzará el mecanismo 'Demasiado grande para quebrar' y con esta votación parece aclararse el camino que tomará uno de los puntos más polémicos de esta iniciativa, que ha generado gran debate entre el mundo financiero, el Ejecutivo helvético y el resto de legisladores.

De hecho, la medida ratificada no parece agradar ni a UBS ni al Gobierno suizo. Mientras UBS mostró la pasada jornada su apoyo a rebajar estas exigencias al 50% al permitir a los bancos cubrir la otra mitad con bonos contingentemente convertibles ('CoCos', como se los conoce en la jerga financiera), el Ejecutivo buscaba un respaldo del 100%.

Las tres iniciativas se han presentado este miércoles ante el parlamento, pero finalmente ha salido adelante la medida propuesta por una parte minoritaria de los miembros del Consejo de los Estados.

"En los días previos a la decisión, UBS y las principales asociaciones empresariales se habían opuesto públicamente a esta propuesta minoritaria. UBS argumentó que un respaldo del 90% con capital social básico no representaba una concesión a la propuesta del Consejo Federal y dañaría permanentemente su competitividad. UBS y varias asociaciones empresariales importantes habrían preferido el acuerdo propuesto por la mayoría, que finalmente no prosperó", explica una nota del Parlamento.

Aunque se trata de un importante paso de la iniciativa, quedan muchos trámites hasta que lleguen a implementarse nuevos requisitos de capital para los bancos. Todavía debe enfrentarse a mociones y modificaciones en el propio Consejo de los Estados, para pasar después a ser debatida en la cámara baja y, previsiblemente, ser más tarde respaldada por los ciudadanos suizos en referéndum.

"La legislación entrará en vigor a principios de 2029 como muy pronto (...). Los requisitos no podrán entrar en vigor hasta que exista certeza respecto a las medidas legales de alivio de transferencias. Por consiguiente, el proyecto de ley prevé que los requisitos de la Ordenanza de Liquidez se apliquen a partir de 2033", explican en la web del Departamento Federal de Finanzas de Suiza.

"ENDURECIMIENTO EXCESIVO"

UBS, el mayor banco de suiza y quien adquirió Credit Suisse tras su quiebra en 2023, ha mostrado su amplio rechazo a la votación y ha calificado de excesivas las nuevas normas de capital previstas en caso de que prospere el trámite legislativo de la propuesta aprobado este miércoles.

"Si se confirma al término del proceso parlamentario en curso, la decisión adoptada hoy por el Consejo de los Estados supondría un endurecimiento excesivo de los requisitos de capital suizos, que ya se encuentran entre los más estrictos del mundo", ha destacado la entidad en un comunicado.

Asimismo, el banco suizo ha expresado que las nuevas normas no abordan las "profundas" causas del colapso de Credit Suisse e ignoran las advertencias en materia de competitividad expresadas por varios sectores de la sociedad suiza. Incluso, han achacado al poder legislativo que de esta manera desdeña el apoyo financiero "crucial" de los accionistas de UBS para proteger la reputación de Suiza durante la adquisición.

En caso de llegar a término la iniciativa del 90% del CET1, UBS cifra en 29.000 millones de dólares (25.400 millones de euros) adicionales que el banco debe mantener como capital CET1, sumando el impacto de todas las medidas anunciadas en los últimos años y sus modificaciones recientes, de tal manera que el coste anual derivado de la adquisición de Credit Suisse ascendería a unos 2.500 millones de dólares (2.190 millones de euros).