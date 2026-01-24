Meloni llama a consultas a su embajador en Suiza por la libertad del dueño del bar quemado en Crans-Montana

January 7, 2026, Milan, Mi, Italy: January 7, 2026, Milan. Funeral of Chiara Costanzo, the 16-year-old from Milan who died in the fire at Le Constellation in Crans Montana, in the canton of Valais, Switzerland, on the night of January 1st. - Europa Press/Contacto/Maria Parmigiani/Agf

Estalla contra las autoridades suizas por liberar bajo vigilancia a Jacques Moretti a pesar de "riesgo de fuga" y de "manipulación de pruebas"

El Gobierno suizo promete a Meloni su total respaldo en la investigación

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha anunciado este sábado que ha llamado a consultas a su embajador en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, como gesto de protesta tras conocer ayer que un tribunal había decidido dejar en libertad vigilada a uno de los dueños del bar incendiado en Nochevieja en Crans-Montana, una tragedia que se saldó con 40 muertos, entre ellos seis italianos.

En un mensaje publicado en redes sociales, Meloni ha indicado que Cornado trasladará una protesta oficial antes de regresar a su país para "definir acciones futuras a tomar".

La primera ministra ha elevado así a protesta formal a través de su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, y del embajador italiano la indignación personal que expresó ayer por la puesta en libertad bajo vigilancia de Jacques Moretti.

Esta decisión, ha indicado Meloni, tiene como objetivo trasladar "la profunda indignación del Gobierno italiano y de su pueblo" a la fiscal general del Cantón del Valais, Béatrice Pilloud, contra la puesta en libertad de Moretti que ordenó el Tribunal de Medidas Coercitivas de Sión.

Una decisión judicial, condena Meloni, que ha sido adoptada a sabiendas de "la extrema gravedad del delito del que es sospechoso, las pesadas responsabilidades que pesan sobre él, el peligro persistente de fuga y el riesgo evidente de ulterior manipulación de las pruebas en su contra".

"Esta decisión representa una grave ofensa y una herida más infligida a las familias de las víctimas de la tragedia de Crans-Montana y de las personas que aún se encuentran hospitalizadas", ha proclamado Meloni.

La primera ministra insiste en que "toda Italia clama por verdad y justicia y exige que ante esta tragedia se adopten medidas respetuosas que tengan plenamente en cuenta el sufrimiento y las expectativas de las familias".

SUIZA PROMETE A ITALIA UNA TOTAL COLABORACIÓN

Sin abordar la llamada a consultas, el ministro de Exteriores suizo, Ignacio Cassis, se ha comprometido a proporcionar a Italia la máxima colaboración en la investigación del caso.

"Al igual que Italia, Suiza también está de luto por las 40 víctimas y los numerosos heridos de la tragedia de Crans-Montana. Entendemos el dolor, porque también es nuestro dolor. Queremos claridad", ha indicado Cassis en redes sociales.

"Seguimos de cerca la labor del sistema de justicia del Valais", ha añadido antes de confirmar una reciente conversación con Tajani. "Reiteramos la voluntad de Suiza e Italia de colaborar y respaldarse mutuamente en esta tragedia compartida", ha indicado.