Archivo - August 8, 2020, Saint Gingolph, France, Switzerland: Saint Gingolph, Switzerland August 8, 2020 - A train in the station of Saint Gingolph, Lake Geneva as background. The village has a specific geographical position because it is separated by t - Europa Press/Contacto/Vincent Isore - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han resultado heridas al descarrilar un tren en el que viajaban a causa de una avalancha, en el cantón del Valais, en el sur de Suiza, ha informado la Policía de esta localida, tras la evacuación de 29 personas.

El tren descarriló en la línea que conecta Goppenstein con Hohtenn, ha informado la policía del cantón de Valais, que apunta que cinco personas resultaron heridas en el accidente, cuatro de ellas fueron atendidas en el lugar del accidente, mientras que una de ellas fue evacuada al hospital de Sion.

Las autoridades informaron del descarrilamiento del tren a su paso por Goppenstein a las 07:00 horas de la mañana y apuntaron a que "probablemente habría heridos". Por su lado el Servicio Ferroviario Federal de Suiza (SBB) atribuyó el incidente a una "avalancha" e informó de que la interrupción del servicio entre Goppenstein y Brig.

"La restricción durará al menos hasta el martes 17 a las 05:30", informó el servicio, señalando que las afectaciones provocarán "retrasos y cancelaciones" y ofreciendo un servicio de autobús de reemplazo.

La Policía cantonal ha contado con el apoyo de los bomberos de Gampel y Visp y medios sanitarios desplegados por la Organización Cantonal Valaisana de Rescate, concretamente dos ambulancias, un helicóptero y ocho rescatistas de montaña. También se movilizaron dos trenes de extinción y rescate.