Suiza.- AMP.- Mueren cinco turistas neerlandeses y 40 resultan heridos tras volcar un autobús en el este de Suiza

10 September 2026, Switzerland, Susch: Emergency responders have been dispatched to the scene of an accident involving a bus operated by the travel company Oad. According to Swiss police, there were several fatalities and injuries. Photo: Jon Duschletta/E - Jon Duschletta/Engadiner Post vi / DPA

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco turistas neerlandeses han muerto y 40 han resultado heridos de distinta gravedad este viernes en el accidente de un autobús que ha volcado en el cantón suizo de Grisones, el más oriental del país.

Según el balance ofrecido por la Policía del cantón suizo, cinco personas han fallecido, mientras que tres han resultado heridas de gravedad, siete no revistan de gravedad y 30 son heridos leves.

"Todas fueron trasladadas a distintos hospitales por un total de siete helicópteros de rescate, así como por 13 equipos de ambulancias. La identificación de las personas fallecidas todavía está pendiente", ha informado.

Al lugar de los hechos, en Susch, una comuna contigua al este de Davos, se han movilizado fuerzas de intervención de fuera del cantón, como la policía cantonal de San Gallen, más al norte. La Fiscalía de Grisones, en colaboración con la Policía Cantonal, está investigando las circunstancias que provocaron el accidente del autobús.

El suceso tuvo lugar hacia las 16.45 horas (hora local), cuando el autocar circulaba de Zernez hacia Susch. Entonces, el vehículo chocó contra la barrera de seguridad, antes de salirse de la carretera y quedar volcado sobre un costado, según el citado periódico.

En el autobús, perteneciente a una compañía neerlandesa, viajaban un total de 45 ciudadanos neerlandeses. Al calor de lo sucedido, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, ha expresado su "más sincero pésame a las familias de quienes han perdido la vida", mostrándose "profundamente conmocionado y consternado por el trágico accidente".

Agradeciendo "enormemente la labor de los equipos de emergencias", el dirigente ha subrayado que "las autoridades suizas competentes se asegurarán de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y minuciosa para esclarecer todas las circunstancias que rodean este accidente".