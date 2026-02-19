Nestlé ganó un 17% menos en 2025 y ultima la venta del negocio de helados a Froneri

Archivo - FILED - 13 June 2018, Baden-Wuerttemberg, Ludwigsburg: Nestle sign can be seen on one of its facilities. Nestle S.A. has entered into an agreement to sell its U.S. ice cream business to Froneri for $4 billion. Photo: Christoph Schmidt/dpa - Christoph Schmidt/dpa - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nestlé logró un beneficio neto atribuido de 9.033 millones de francos (9.900 millones de euros) en 2025, cifra que representa un descenso interanual del 17%, según ha anunciado este jueves el gigante suizo de la alimentación, que optimizará su cartera en torno a cuatro negocios globales (café, mascotas, nutrición, alimentos y Snacks), mientras que mantiene "negociaciones avanzadas" para la venta del resto de su negocio de helados a Froneri.

La multinacional acelerará la transformación de su negocio simplificando su estructura organizativa con mayor responsabilidad local, después de anunciar el pasado otoño un recorte de 16.000 empleos en dos años para ahorrar costes. En este sentido, la ejecución urgente del programa de ajuste ha permitido alcanzar un 20% del objetivo de ahorro de 1.000 millones de francos (1.096 millones de euros) en eficiencias operativas de oficina, "por delante de lo previsto".

"Estamos acelerando nuestra estrategia. Centramos nuestra cartera en cuatro negocios, liderados por nuestras marcas más sólidas, con recursos priorizados y una organización simplificada", ha explicado el consejero delegado de Nestlé, Philipp Navratil.

En el último ejercicio, las ventas de Nestlé sumaron 89.490 millones de francos (98.085 millones de euros), un 2% menos que en 2024, con un lastre del 5,7% por el tipo de cambio. De tal modo, aumentaron un 3,5% en cifras orgánicas, que excluyen el efecto del cambio de divisas y de las variaciones del perímetro contable de la empresa.

Solo en el cuarto trimestre de 2025, las ventas de la compañía suiza alcanzaron los 23.621 millones de francos (25.890 millones de euros), un 2,4% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, aunque en datos orgánicos crecieron un 4%.

Los ingresos de Nestlé en América disminuyeron en 2025 un 4,6%, hasta 34.482 millones de francos (37.794 millones de euros); bajaron un 3% en Asia, Oceanía y África (AOA), con 20.553 millones de francos (22.527 millones de euros); mientras que aumentaron un 2,9% en Europa, hasta 17.581 millones de francos (19.270 millones de euros).

Asimismo, las ventas de Nestlé Health Science sumaron 6.551 millones de francos (7.180 millones de euros), un 2,8% menos; mientras que las de Nespresso aumentaron un 1,6%, hasta 6.481 millones de francos (7.103 millones de euros); y las del negocio de aguas y bebidas premium se mantuvieron estables en 3.548 millones de francos (3.889 millones de euros).

"Me siento alentado por nuestro desempeño durante 2025, que refleja las acciones específicas que hemos implementado en un entorno externo difícil", aseguró Philipp Navratil, para quien la mejora del crecimiento orgánico, el crecimiento interno real y las tendencias de cuota de mercado en el segundo semestre "demuestran que nuestras acciones están dando resultados".

"Si bien queda mucho por hacer, confiamos en que la ejecución más rápida de una estrategia más enfocada generará una mejora sostenida a través de 2026 y más allá", añadió.

De cara al ejercicio 2026, Nestlé espera que el crecimiento orgánico oscilará entre el 3% y el 4%, con un crecimiento real interno (RIG) acelerando con respecto a 2025, impulsado por los planes de crecimiento enfocados de la empresa, incluyendo un impacto negativo esperado de devoluciones y escasez de existencias de aproximadamente 20 puntos básicos debido a la retirada de fórmula infantil.

CARTA DE PABLO ISLA.

Una de las novedades del informe de resultados publicado este jueves por Nestlé es la publicación de una carta de Pablo Isla, después de que el ejecutivo español asumiese en octubre la presidencia del gigante alimentario suizo, en la que asegura que Nestlé se enfrenta actualmente "a muchas de las mismas dinámicas" que tuvo que abordar durante su periplo en Inditex.

"Durante mi tiempo en Inditex, me enfrenté a muchas de las mismas dinámicas que Nestlé enfrenta actualmente: la rápida evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y las complejas cadenas de suministro", resume Isla, para quien encontrar maneras de superar estos desafíos y prosperar ha moldeado su enfoque de liderazgo y transformación.

"Reconozco que el reciente rendimiento de Nestlé y la evolución del precio de sus acciones han suscitado inquietud", señala Isla, que formaba parte del consejo de administración de la compañía helvética desde 2018, por lo que asegura disponer de un sólido conocimiento de las operaciones de Nestlé, al mismo tiempo que dice aportar "una perspectiva innovadora gracias a mis años de experiencia como presidente y CEO de Inditex".

De este modo, el español expresa su deseo, junto al CEO y el consejo de administración de Nestlé, de liderar la empresa hacia un nuevo capítulo y recuperar la posición de la compañía como líder indiscutible del sector. "Juntos, nos comprometemos a generar valor sostenible a largo plazo", afirma.

En este sentido, Isla defiende la importancia de un sólido gobierno corporativo y destaca que, después de una revisión exhaustiva de sus prácticas actuales y la estructura de sus comités, el consejo ha decidido implementar varios cambios, a partir de la junta general anual de 2026, mientras que se están revisando la estructura y las responsabilidades de los comités para aprovechar mejor las diversas habilidades de los directivos.

"Estas mejoras están diseñadas para optimizar la supervisión, enriquecer la toma de decisiones y garantizar que nuestra gobernanza se mantenga sólida y con visión de futuro", sostiene.

Asimismo, destaca los esfuerzos para revisar el modelo operativo de la compañía y perfeccionar su estrategia, enfocándose en impulsar un crecimiento interno real, fomentar una cultura de rendimiento y transformar la compañía para que sea más eficiente y esté "digitalmente empoderada", así como el compromiso de generar un crecimiento del flujo de caja libre que supere el crecimiento de los dividendos.

"Actuamos con un nuevo sentido de urgencia y, gracias a nuestros esfuerzos, generamos ahorros para reinvertir", resume.