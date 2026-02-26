Suiza.- AMP.- El presidente del Foro Económico Mundial, Borge Brende, dimite por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Archivo - El presidente del Foro Económico Mundial (FEM), Borge Brende, durante el acto 'España, vanguardia de la industria verde' en la sede del ICEX, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial, Borge Brende, ha anunciado este jueves su dimisión ante la polémica suscitada por sus vínculos con el magnate y pederasta Jeffrey Epstein.

Según se desprende de la nota de prensa, la entidad conocida por organizar encuentros en la ciudad suiza de Davos ha asegurado "respetar" la decisión de Brende, el cual será sustituido en calidad de presidente y CEO interino por Alois Zwinggi. El comunicado no ha mencionado a Epstein en ningún momento.

"Tras meditarlo cuidadosamente, he decidido dimitir como presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial. [...] Estoy muy agradecido por la increíble colaboración de mis colegas y socios, y creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones", ha afirmado Brende.

"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Borge Brende por sus importantes contribuciones al Foro Económico Mundial. Su dedicación y liderazgo han sido fundamentales durante un periodo crucial de reformas para la organización, lo que ha dado lugar a una exitosa reunión anual en Davos", han manifestado conjuntamente los co-presidentes del patronato del Foro, André Hoffmann y Larry Fink.

Los archivos de Epstein publicados por la Administración Trump revelaron la relación que el millonario mantenía con numerosas personalidades de todo el mundo, incluido Brende. En su caso, mantuvo contactos con Epstein en 2018, años después de que fuera condenado por tráfico de menores para explotarlos sexualmente.

Brende negó en un primer momento haber tenido relación con Epstein, aunque más adelante admitió haber cenado con él en varias ocasiones en 2018 y 2019. Sin embargo, en una entrevista con la televisión noruega 'TV2' rechazó haber conocido su pasado criminal.

El Foro de Davos lanzó una "investigación externa" para aclarar el asunto que no halló nuevas informaciones frente a lo ya conocido por la opinión pública y la prensa.