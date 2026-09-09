Suiza.- Al menos dos trabajadores muertos por una explosión en la antigua central hidroeléctrica de Ritom, en Suiza

Archivo - SWITZERLAND, GENEVA - FEBRUARY 17, 2026: A Swiss national flag outside the InterContinental Hotel, the venue of trilateral talks on Ukraine - Alexander Ryumin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto a causa de una explosión registrada este miércoles en la antigua central hidroeléctrica de Ritom, cerca de la ciudad suiza de Piotta, han confirmado las autoridades locales.

La Policía del cantón de Tesino ha confirmado el fallecimiento de dos hombres, uno de ellos un suizo de 55 años, que trabajaban en la Compañía Eléctrica del Tesino (AET).

La Fiscalía de este cantón situado en el centro del país ha abierto una investigación para esclarecer las causas de una explosión que ha tenido lugar poco antes de las 9.30 (hora local) de este miércoles, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de un incendio generado en el interior de las instalaciones.