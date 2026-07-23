Suiza.- Nestlé vende a Platinum el 50% de su negocio de aguas por 3.000 millones para crear Peranel

Archivo - FILED - 13 June 2018, Baden-Wuerttemberg, Ludwigsburg: Nestle sign can be seen on one of its facilities. Nestle S.A. has entered into an agreement to sell its U.S. ice cream business to Froneri for $4 billion. Photo: Christoph Schmidt/dpa - Christoph Schmidt/dpa - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nestlé y Platinum Equity han alcanzado un acuerdo para la creación de Peranel, una empresa conjunta al 50% para el negocio de aguas y bebidas premium de Nestlé, con un valor empresarial de 4.900 millones de euros, lo que implica un ingreso en efectivo para la compañía suiza de aproximadamente 3.000 millones de euros al cierre de la transacción, previsto para el primer semestre de 2027.

La nueva compañía, que contará con más de 30 marcas y productos vendidos en 120 países, incluyendo 'S.Pellegrino', 'Source Perrier' y 'Acqua Panna', tendrá su sede en París y estará dirigida por Muriel Lienau, actual consejera delegada del negocio de aguas y bebidas premium de Nestlé.

De este modo, como empresa independiente centrada exclusivamente en agua y bebidas premium, Peranel tendrá total flexibilidad para invertir en sus marcas y aprovechar las oportunidades de crecimiento.

La transacción está sujeta a los procesos de consulta con los empleados y a las aprobaciones regulatorias correspondientes, y se espera que se cierre en el primer semestre de 2027.

"Gracias a un mayor enfoque, estará bien preparada para impulsar sus ambiciones de crecimiento a largo plazo, fortaleciendo esta cartera única de marcas internacionales y locales, con inversiones continuas en innovación, 'premiumización', excelencia operativa y sostenibilidad", ha comentado Philipp Navratil, CEO de Nestlé.

"Combinada con las capacidades de desarrollo, ejecución y marketing de productos de clase mundial de Nestlé y Peranel, nuestra empresa conjunta crea una poderosa alianza y un equipo muy sólido", ha señalado Louis Samson, copresidente de Platinum Equity.

"Peranel representa una extraordinaria colección de marcas icónicas que los consumidores conocen y en las que confían en todo el mundo", ha añadido Igor Chacartegui, director general de Platinum Equity, expresando su deseo de trabajar junto a Nestlé, Muriel Lienau y su equipo para expandir el alcance de Peranel y apoyar su continuo crecimiento orgánico.

RESULTADOS.

Por otro lado, Nestlé ha comunicado este jueves que en la primera mitad del año se anotó un beneficio neto atribuido de 3.472 millones de francos (3.742 millones de euros), lo que representa una bajada del 31,5% en comparación con las ganancias del primer semestre de 2025.

El resultado de la compañía de alimentación se vio lastrado por gastos de reestructuración de unos 800 millones de francos suizos (862 millones de euros) además de por la depreciación no monetaria de 1.300 millones de francos (1.400 millones de euros) de la reclasificación de negocios como "activos mantenidos para la venta".

De su lado, la cifra de negocio de Nestlé en el primer semestre retrocedió un 2,5% interanual, hasta 43.109 millones de francos (46.460 millones de euros), debido al efecto negativo del tipo de cambio, incluyendo 21.792 millones de francos (23.486 millones de euros) entre abril y junio, un 0,8% más que un año antes.

En la comparativa orgánica, que excluye el cambio de moneda y las variaciones de perímetro de la empresa, los ingresos semestrales aumentaron un 3,6%, incluyendo 1,5 puntos porcentuales de crecimiento interno y 2,1 en relación con los precios.

Por mercados, las ventas de Nestlé en América cayeron un 3% en la primera mitad de 2026, hasta 18.646 millones de francos (20.096 millones de euros); en Asia Oceanía y África disminuyeron un 3,8%, hasta 10.366 millones de francos (11.172 millones de euros); y un 0,5% en Europa, con 9.044 millones de francos (9.747 millones de euros).

Por otro lado, Nestlé indicó que las ventas de Nespresso en el primer semestre sumaron 3.147 millones de francos (3.392 millones de euros), un 0,8% menos que un año antes, mientras que la facturación del negocio de aguas, objetivo del acuerdo con Platinum, fue de 1.781 millones de francos (1.919 millones de euros), un 2,3% menos.

"Estamos incrementando y priorizando nuestra inversión en nuestras marcas líderes y plataformas de crecimiento, optimizando el enfoque de nuestra cartera e impulsando una mayor eficiencia para reinvertir", ha comentado Philipp Navratil, consejero delegado de Nestlé. "Si bien el entorno externo sigue siendo incierto, estamos tomando medidas para acelerar un crecimiento sostenido", ha añadido.