Sumar acusa de "inmovilismo" al PSOE y ve riesgo de que la legislatura embarranque: "La pelota está en su tejado"

Ve "desnortado" a su socio, alerta de que el mandato está en riesgo y exige a Sánchez asumir sus medidas en su comparecencia del día 9

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sumar considera que la entrada en la cárcel del ex 'número tres' del PSOE Santos Cerdán ha puesto en peligro la estabilidad política y cree que "el mayor riesgo de que la legislatura embarranque" es lo que define como "inmovilismo" del PSOE, que a su juicio, "no es consciente de la gravedad" de la situación.

Así lo ha explicado a los periodistas el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras la reunión de dos horas y media con el PSOE para analizar el futuro de la legislatura tras la crisis provocada por la encarcelamiento de Cerdán.

Según ha informado, en esa cita de urgencia que reclamaron, Sumar ha presentado al PSOE una serie de medidas que considera imprescindibles para superar esta situación, y cree que todo depende ahora de los socialistas: "La pelota está en su tejado", ha dicho.

En una comparecencia conjunta con representantes de los distintos partidos que conforman la coalición del socio minoritario, Urtasun ha reconocido que la reunión se ha saldado sin avances y que su sensación es el que el PSOE no es consciente de la gravedad del caso Cerdán, que les ha afectado de lleno, ni de la urgencia de la necesidad de tomar medidas, tanto en materia de regeneración democrática como de avance de derechos sociales.

Urtasun ha enfatizado que el documento de propuestas permitiría agotar la legislatura hasta 2027, pero para eso el PSOE tiene que "moverse". "El mayor riesgo de que la legislatura embarranque se llama inmovilismo o maquillaje por parte del PSOE. Si queremos evitarlo es la hora de la audacia y tomar medidas valientes contra la corrupción", ha alertado el portavoz de Sumar.

Es más, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dar garantías en su comparecencia del Congreso del día 9 de que tendrá ambición, puesto que para agotar el mandato no vale con amarrar una mayoría parlamentaria solo para resistir con la única meta de no darle el Gobierno a la derecha.

Al hilo, el portavoz parlamentario de IU ha afirmado también que su percepción es que el PSOE está "totalmente desorientado" ante el 'shock' del caso Cerdán y que su obligación como miembros del Ejecutivo es que Sánchez asuma las medidas que reivindican, dado que Sumar no está en el Gobierno "de comparsa". Junto a ello, han planteado a su socio que ponga sobre la mesa toda la información sobre las repercusiones de la presunta corrupción de su ex 'número tres'.

SUMAR QUIERE DEBATIR CON SÁNCHEZ EL CONTENIDO DE SU COMPARECENCIA

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha reafirmado que la reunión con su socio de coalición ha sido "muy insatisfactoria" y ha proclamado que el Gobierno se está "jugando su futuro en las decisiones que tome".

"En Sumar no vamos a permitir que se tire por la alcantarilla por la corrupción el capital político acumulado en estos cinco años (por la izquierda alternativa)", ha exclamado para demandar que quieren debatir el contenido de la comparecencia de Sánchez, puesto que no puede asistir al parlamento solo como una parte del Ejecutivo.

Fuentes del socio minoritario han explicado al respecto que no se van a meter en el discurso que dé el presidente, que es suyo, pero sí defienden que asuma las iniciativas de regeneración que le han entregado al PSOE.

Cuestionado sobre si Sumar se plantearía romper si el presidente no cumple con sus expectativas el próximo miércoles, Urtasun ha evitado pronunciarse sobre futuros escenarios y ha insistido en que está en manos del PSOE asumir sus propuestas para dar garantías de continuidad de legislatura con avance social. Y para ello van a mantener un constante diálogo con su socio.

OPORTUNIDAD PARA "SALVAR AL GOBIERNO"

Más crítico se ha mostrado el diputado de la Chunta aragonesista, Jorge Pueyo, quien ha manifestado que si el PSOE continúa desoyendo a sus socios se dirige "al abismo con los ojos cerrados y sin frenos".

De hecho, ha desgranado que la hoja de ruta que le han planteado al PSOE es dar la "última oportunidad y una cuerda" para "salvar al Gobierno. Aparte, ha lanzado que el PSOE no ha dado garantías de que no vaya a salir más derivadas del 'caso Koldo' y ha reconocido que la "legislatura está en un punto muy peligroso" por culpa del PSOE.

En esta línea ha proseguido el diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha agregado que necesitan "garantías claras" de que Sánchez "cerró la puerta a la corrupción cuando llegó a Moncloa y no solamente se cambió el timbre de Génova por el de Ferraz". Y ha insistido en que Sánchez debe asumir su planteamiento para que la legislatura continúe con garantías y poder frenar el avance de la ultraderecha.

EN MANOS DEL PSOE SALIR DE ESTA ENCRUCIJADA

A su vez, el secretario de Estado de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Javier Padilla, ha ahondado en la "insatisfacción" con la que salen de la cumbre del PSOE, al que aprecia que no es consciente de la "magnitud" de esta crisis. "Para que el lobo no venga no vale solo con decir que viene el lobo, hay que tomar medidas", ha insistido para demandar, por ejemplo, que ningún "golfo" pueda llenarse los bolsillos a costa de lo público y que los "corruptores no campen a sus anchas".

Por su parte, la coordinadora de los Comunes, Candela López, ha afirmado que están muy preocupados por los casos de corrupción en el PSOE y en el entorno de Sánchez, para demandar que hay que responder con contundencia "caiga quien caiga". Aparte, ha remarcado la necesidad de que el presidente se decida a dar un giro social a la legislatura y que está en manos de los socialistas que el Gobierno pueda continuar en condiciones óptimas.

Finalmente, el coportavoz de Verdes Equo, José Ramón Becerra, ha señalado que el Gobierno se encuentra en una "encrucijada" a la que le ha metido el PSOE por el caso Cerdán y ahora está en sus acciones el sacarle de esta crisis.