Sumar busca que Exteriores condene la "represión sistemática" de Irán, pero también las amenazas de Trump

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso que persigue que el Gobierno refuerce su actuación diplomática internacional para garantizar la protección de los derechos fundamentales de la población en Irán frente a la "represión sistemática" de sus autoridades, y que condene cualquier ataque militar extranjero con fines geopolíticos bajo la "excusa" de la búsqueda de "un cambio de régimen". Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha realizado varias amenazas públicas de intervenir Irán.

En la proposición no de ley, Sumar sostiene que la combinación de la "represión sistemática y desproporcionada" del régimen iraní contra las protestas ciudadanas que comenzaron a finales de diciembre --que han dejado 36 muertos y más de 2.200 detenidos-- , y el riesgo de intervenciones extranjeras, "bajo pretextos humanitarios", supone "una amenaza grave" para la seguridad de la población iraní, la estabilidad regional de Oriente Próximo y la paz internacional.

"La violencia del régimen, sumada a la posibilidad de escaladas militares externas, podría agravar el sufrimiento de la población civil, intensificar las tensiones regionales y generar un efecto dominó de inestabilidad que afectaría a actores clave de la comunidad internacional", abundan los de Yolanda Díaz.

Frente a este escenario, el socio minoritario del Gobierno ve "esencial" que la comunidad internacional actúe "con responsabilidad y firmeza", priorizando la protección de los derechos humanos, la defensa de la población civil y el respeto al derecho internacional, pero también promoviendo soluciones "pacíficas y sostenibles" que permitan a los ciudadanos iraníes ejercer plenamente sus libertades fundamentales y decidir libremente su futuro político y social.

EL GOBIERNO DEBE CONDENAR LA REPRESIÓN EN IRÁN

Así las cosas, Sumar insta, en primer lugar, al Gobierno a condenar la represión de las protestas en Irán así como cualquier acto de violencia, detención arbitraria, tortura o persecución de minorías étnicas, religiosas y sexuales.

Y, además, le sugiere que refuerce su actuación diplomática ante la comunidad internacional, la UE y la ONU impulsando iniciativas conjuntas que busquen garantizar el respeto del derecho internacional y la protección de los derechos fundamentales de la población iraní.

Por último, Sumar quiere que el Gobierno condene, "como una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional", cualquier ataque militar extranjero con fines geopolíticos con la excusa dela búsqueda de un "cambio de régimen" o "el presunto incumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones internacionales", sin mandato expreso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.