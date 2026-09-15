Sumar se desmarca de la tesis del chantaje de Marruecos a Sánchez con Pegasus e insta a los demás a denunciarlo

La diputada de Sumar Tesh Sidi durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diputados de Sumar han puesto en cuestión la hipótesis de que Marruecos tenga información sensible del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, obtenida por el espionaje con el sofware Pegasus, y recalcan que el país vecino ya ejerce chantaje con la migración y que es responsable de la crisis en Ceuta.

De esta forma, el socio minoritario del Ejecutivo se distancian de o Vox, así como aliados como el PNV o Podemos, que ven creíble que Marruecos pueda estar chantajeando al presidente con datos obtenidos por ese programa de espionaje. Por tanto, les ha instado a cualquiera que tenga indicios de ello que lo denuncie a la Justicia.

La representante de Más Madrid, Tesh Sidi, ha agregado en rueda de prensa en el Congreso que en algún momento pudo estar entre los que creían en esa tesis cuando estaba fuera de las instituciones, pero actualmente lo rechaza porque detrás del programa Pegasus está Israel y el país hebreo ya habría utilizado esa supuesta información tras el apoyo del Gobierno a la causa palestina.

ISRAEL YA HABRÍA USADO PEGASUS CONTRA EL PRESIDENTE

"Por no insultar a la inteligencia de nadie, es que si realmente Israel le conviniera o tuviera información a través de ese software, no dudaría de utilizarlo como ariete contra el Gobierno de España", ha apostillado.

Aparte, Sidi ha subrayado además que Marruecos no requiere de esa información porque la "mayor amenaza" que tiene es "la utilización de la migración y de un pueblo pobre contra nuestras fronteras". "La migración ya es un elemento más que suficiente para chantajear a cualquier gobierno y Sánchez está chantajeado por la migración" ha exclamado para añadir que PSOE, y también el PP, tiene "temor" a "entrar" en un conflicto con Rabat y señalar que usan a su propia gente como "ariete".

En consecuencia, ha opinado que esa actitud laxa hacia el régimen del país vecino es un error y ha reclamado que el Gobierno "tendría que ser más contundente".

SI ES CIERTO HABRÍA QUE CERRAR FILAS CON SÁNCHEZ

Mientras, el diputado de Compromís adscrito en Sumar, Alberto Ibáñez, ha dicho que cuestionarle si cree que Sánchez está siendo presionado por Marruecos mediante Pegasus es una "pregunta diabólica", pues es algo que no puede saber dado que está bajo secreto.

Por tanto, descartarlo no es posible y confirmarlo tampoco. Lo que sí creo es que si alguien tiene pruebas de esto, sean socios del bloque de la investidura o de la oposición, lo que tienen que hacer es presentar una denuncia", ha enfatizado también en rueda de prensa en el Congreso.

Ibáñez ha instado que lo negativo ante esta polémica es que "no está habiendo altura de miras" porque, en caso de ser cierto y Sánchez fuera "víctima de una cacería", es que los partidos no estén "unidos ante este chantaje y la amenaza de una potencia extrajera contra el presidente, por muy mal que te caiga Sánchez", ha apostillado.

La portavoz parlamentaria del grupo plurinacional, Verónica Martínez Barbero, ha evitado pronunciarse sobre las acusaciones de chantaje a Sánchez, si bien ha desgranado que no puede sostener que Marruecos es un "socio fiable" tras lo que ocurrió en Ceuta con la entrada masiva de migrantes.

Martínez Barbero ha señalado también que "externalizar fronteras" a países como Marruecos, que no respetan los derechos humanos, es una "espada de damocles" para el país y la Unión Europea, lo que es evidentemente negativo y se tiene que revisar.

Por su parte, la diputada de Compromís adscrita al grupo Mixto, Àgueda Micó, ha afirmado también que la externalización de las fronteras por parte de España y de la Unión Europea hacia países "que no respetan los derechos humanos, son dictatoriales y autoritarios y que son capaces de utilizar a la gente como armas humanas" permite que se produzcan "situaciones de "chantaje" que a su juicio, "no afectan solo al presidente del Gobierno, sino al conjunto de las instituciones españolas y europeas".

Micó ha añadido que ese "chantaje" es "evidente que existe", pero también alcanza a la oposición. En este punto, ha reprochado al PP y a Vox su posición sobre Marruecos, recordando que en la votación de la semana pasada en el Congreso la ley para conceder la nacionalidad para personas saharauis el PP se abstuvo y Vox votó en contra.

PODEMOS: LA FALTA DE RESPUESTAS DE SÁNCHEZ ALIMENTA LAS SOSPECHAS

En contraposición, la secretaria general de Podemos y diputada en el Grupo Mixto, Ione Belarra, ha responsabilizado a la falta de transparencia del Ejecutivo que surjan este tipo de teorías sobre el chantaje de Marruecos a Sánchez, dado que el Gobierno está negando lo "evidente" y es la implicación del país vecino en la crisis de Ceuta.

Más allá de esas sospechas, Belarra ha agregado que detrás de la entrada masiva de migrantes están las "ansias expansionistas" de Marruecos y su interés geoestratégica, con apoyo de Israel y Estados Unidos, de controlar el estrecho de Gibraltar y sus rutas comerciales".

Así, se ha preguntado por qué el presidente se empeña en "proteger" a Rabat, a quien ha advertido que las teorías de la conspiración surgen cuando no se dan las respuestas que "todo el mundo espera".

CRÍTICAS A SÁNCHEZ POR LA TARDANZA EN CEUTA

Finalmente, Belarra ha cargado contra la "inacción calculada" del Gobierno en la emergencia humanitaria de Ceuta y ha espetado que decirle a los ceutíes que van a recuparar la normalidad a finales de año es algo osado. "Espero que los Presupuestos sean una precampaña electoral buenísima, porque no hay manera de tapar esto", ha zanjado.

Mientras, los representantes de Sumar han reprochado al presidente que estime para finales de año la recuperación de la normalidad en la ciudad autónoma, insistiendo en exigir el traslado a la Península de menores migrantes.

Ibáñez ha avisado a Sánchez que debería "ponerse las pilas" y cumplir con esa reubicación de migrantes porque a lo mejor lo que termina antes de año es su Gobierno. Por su parte, la diputada de Más Madrid ha reafirmado que recuperar la normalidad en Ceuta para finales de año es "demasiado tarde".