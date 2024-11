Sumar dice que la reforma fiscal sigue "pendiente" e intentará mantener los impuestos a banca y energéticas

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha aseverado que la reforma fiscal que necesita España sigue "pendiente" después de que se haya aprobado, en una comisión de más de siete horas, la ley del impuesto a multinacionales sin incluir la permanencia de los tributos a banca y energéticas.

Así se han pronunciado este martes en rueda de prensa tanto la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, como la portavoz adjunta del grupo en el Congreso y dirigente de En Comú, Aina Vidal, y el diputado de Chunta Aragonesista integrado en el grupo plurinacional, Jorge Pueyo.

En su estreno como portavoz en la rueda de prensa, Verónica Martínez ha celebrado que la reforma fiscal avanzó, pero también ha incidido en la necesidad de que esta vaya más allá para conseguir una fiscalidad "más justa".

"Nosotras seguimos trabajando en un paquete fiscal basado en la idea de que aporten más los que más tienen", ha comentado Martínez, quien ha explicado que algunas de las enmiendas que Sumar defenderá el jueves serán la del IVA del 21% de los alquileres turísticos, el nuevo impuesto a los bienes de lujo o la supresión del régimen particular fiscal de la socimis, entre otras.

Por su parte, Vidal ha admitido su decepción al no haberse incluido en la ley dichos impuestos y otras reformas para subir la fiscalidad a las socimis o a la sanidad privada, ha señalado que su grupo peleará enmiendas con estos propósitos en el pleno del jueves que debatirá el proyecto.

Vidal ha incidido en la importancia de estos nuevos impuestos, para que así España tenga la capacidad de recaudación suficiente para poder invertir, tener una mejor sanidad pública o en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras y para ejecutar la reconversión industrial que "requiere y necesita" el país.

PERO APOYARÁN EL TEXTO SIN LOS IMPUESTOS QUE EXIGEN

Aún así, la diputada ha dicho que el hecho de pelear sus enmiendas en el pleno no significa que no vayan a votar a favor de la ley si finalmente no se incluyen los tributos a banca y energéticas. "Quiere decir que vamos a defender hasta el último minuto y vamos a mantener vivas las enmiendas que defienden una fiscalidad justa, necesaria y oportuna", ha explicado.

A su vez, la dirigente de En Comú ha criticado las dotes negociadoras del Gobierno en esta ley y ha comentado que, en su opinión, al PSOE a veces se olvida de que no tienen la mayoría absoluta y de las prioridades a la hora de negociar.

"Creo que es bastante obvio que esta negociación tendría que haber empezado por los socios habituales", ha comentado la diputada, quien ha añadido que si lo hubieran hecho así seguramente habría habido "menos curvas" en la negociación.

A pesar de este panorama, tanto Vidal como Pueyo confían en la posibilidad de que se aprueben unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025.