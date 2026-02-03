Sumar insta al PSOE a rechazar en la UE y en el Congreso el "inaceptable" bloqueo energético de Trump a Cuba

Archivo - El exembajador de España ante la ONU Agustín Santos Maraver. - IESA-CSIC - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Sumar están preparando una proposición no de ley (PNL) para que el Congreso "manifieste claramente" su defensa del derecho internacional y los derechos humanos frente a las nuevas medidas de bloqueo energético y comercial que está imponiendo EEUU a Cuba. El objetivo es "romperlo" y que se sumen a la iniciativa el PSOE --imprescindible para que pueda salir adelante-- y el resto de los partidos que apoyan al Gobierno.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz de Exteriores de Sumar, Agustín Santos, ha señalado que, tras las medidas adoptados por la Administración de Donald Trump imponiendo aranceles a todos los países que comercien con Cuba, desde diciembre solo ha habido un buque de bandera mexicana que ha podido atracar con 85.000 barriles de petróleo, lo que, a su juicio, podría provocar en dos o tres semanas el "colapso" en las infraestructuras, hospitales y en la red eléctrica y movilidad del país caribeño.

Santos ha recordado que la ONU todos los años adopta una resolución condenando el bloqueo "unilateral e ilegal" de EEUU y ha afirmado que "hay una posición clara del derecho internacional que establece que este bloqueo impuesto a Cuba no responde a las medidas previstas por el Consejo de Seguridad en la Carta de Naciones Unidas, sino que es una medida completamente unilateral". "A nadie se nos oculta que desde 1962 el objetivo de esta política ha sido un cambio de régimen en Cuba", ha agregado.

"LA INJERENCIA EN LA SOBERANÍA DE CUBA SE AGRAVA"

Por su parte, el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha calificado de "realmente inaceptable y de grandísima gravedad" la "nueva vuelta de tuerca de los Estados Unidos respecto a Cuba con esta orden ejecutiva" y ha afirmado que "por primera vez se establece un sistema de coacciones arancelarias a aquellos países que en ejercicio de su soberanía nacional pretenden seguir no ya comerciando sino simplemente prestando una ayuda humanitaria a Cuba".

Santiago ha señalado que en 33 votaciones desde 1992 la Asamblea General de la ONU han rechazado el bloqueo unilateral por una amplísima mayoría, con una media de 168 votos en contra frente a 3 votos a favor de media, y ha añadido que "esta injerencia en la soberanía nacional de Cuba ahora se agrava". Además, estas nuevas medidas de EEUU suponen "una amenaza para la paz y la estabilidad regional".

Sobre la iniciativa parlamentaria, el diputado ha indicado que está abierta a todas las fuerzas democráticas y que ya cuenta con el apoyo de otros partidos como Bildu y el BNG con la finalidad de "condenar los bloqueos unilaterales, defender la soberanía de todos los países y los principios de la Carta de Naciones Unidas, la no injerencia y la no utilización de la fuerza de la coacción en las relaciones internacionales".

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso también plantea que España plantee ante la Unión Europea (UE) algún tipo de iniciativa para "romper este bloqueo" a Cuba.

Concretamente, según el borrador de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Sumar quiere que España "lidere" en la UE y en organismos multilaterales "una posición firme contra esta nueva agresión" a Cuba y continuar promoviendo el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos, así como impulsar iniciativas concretas destinadas "a poner fin a las medidas coercitivas unilaterales y a sus graves consecuencias humanitarias".

UNA SEMANA PARA SUMAR APOYOS

Para ello, Santiago ha explicado que están negociando con todos los grupos y esperan que para el pleno del 10 de febrero pueden llegar a un acuerdo para registrarla la iniciativa conjuntamente y comunicárselo al Ministerio de Exteriores.

Por último, ha recordado que el Parlamento de Navarra, con el voto del PSOE, ya ha aprobado una resolución "en estos mismos términos", rechazando la orden ejecutiva del 29 de enero del Gobierno de los Estados Unidos y exigiendo "el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo a la República de Cuba".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1048263/1/sumar-emplaza-...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06