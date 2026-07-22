Sumar lleva al Congreso el viaje a la final del Mundial de Llorca y pide información sobre por qué la RFEF le invitó

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha reclamado en el Congreso información al Gobierno para que confirme si el presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, fue invitado por la Real Federación Española de Fútbol a la final del Mundial de Fútbol, celebrada este domingo en Estados Unidos, precise también el coste al que asciende dicha entrada del partido o si el desplazamiento del mandatario autonómico generó algún gasto indirecto.

Así lo han planteado los diputados del grupo plurinacional Alberto Ibáñez (Compromís) y Nahuel González (IU) en una batería de preguntas parlamentarias sobre el viaje de Pérez Llorca al partido disputado este domingo, que se saldó con el triunfo de la selección española.

Precisamente anoche el propio Pérez Llorca recalcó que su desplazamiento a Estados Unidos para acudir a la final del Mundial lo pagó "de su bolsillo".

"No tengo que esconderme de nada", expuso en un mensaje en las redes sociales para cargar contra la izquierda, después de que tanto el PSPV y Compromís pidieran documentación sobre este desplazamiento a Estados Unidos al entender que hay "contradicciones" sobre cómo consiguió Llorca el pase para presenciar el directo la final.

Al respecto, los dos parlamentarios demandan con sus iniciativas parlamentarias información sobre este viaje y los motivos de la invitación que recibió del ente federativo y al Consejo Superior de Deportes, pues "teniendo en cuenta el elevado precio de las localidades para dicho encuentro" es necesario saber los criterios empleados para la asignación de entradas al presidente valenciano.

De esta forma, Ibáñez y González piden que se concrete qué tipo de localidad o acreditación le fue facilitada a Pérez Llorca, cuál es su valor económico y "qué entidad asumió su coste".

PIDEN DATOS SOBRE EL CRITERIO PARA DAR INVITACIONES

"¿Asumió la Real Federación Española de Fútbol, directa o indirectamente, algún gasto de desplazamiento, alojamiento, manutención, transporte o representación de Juan Francisco Pérez Llorca o de sus acompañantes?", cuestionan los dos diputados de Sumar.

Por otro lado, los dos parlamentarios solicitan conocer cuántas invitaciones se distribuyeron por la Real Federación a autoridades y si cree que la federación tiene que destinar recursos a sufragar entradas del mandatario valenciano y por qué motivos se le invitó.

"¿Tiene previsto el Consejo Superior de Deportes solicitar a la Real Federación Española de Fútbol información detallada sobre la distribución, el coste y la financiación de estas invitaciones?", zanjan los diputados.

En redes sociales, el diputado Nahuel González ha subrayado que es necesario aclarar las entradas que se regalaron y los viajes al Mundial, como por ejemplo la de Pérez Llorca y "personas del PP valenciano".