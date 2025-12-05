Sumar no desvela el sentido de su voto a la Ley Multirreincidencia pero avisa que su postura "no es el punitivismo"

Urtasun durante la visita al 31 Manga Barcelona - EUROPA PRESS

Urtasun señala que están evaluando el alcance de las enmiendas pactadas entre PSOE, PP y Junts para "actuar en consecuencia"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado respecto a la Ley de Multirreincidencia que la postura de Sumar "no es el punitivismo", después de que PSOE, PP y Junts hayan pactado media docena de cambios sobre esta norma en tramitación y que permitió que la ponencia se aprobara este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso.

En declaraciones a los medios en el marco de su visita al 31 Manga Barcelona, que se celebra en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha apuntado que el socio minoritario del Ejecutivo está analizando las enmiendas acordadas entre estos tres grupos y que, una vez valorado su alcance, "actuará en consecuencia".

La reforma penal para aumentar el castigo a la multirreincidencia, que fue impulsada por Junts y que es una de las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez, se aprobó por mayoría en la ponencia de la Comisión de Justicia, pese a que grupos de izquierda como Bildu y Podemos hicieron constar su rechazo.

Esta proposición de ley, que reforma el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), fue registrada por Junts en marzo del pasado año y fue tomada en consideración seis meses después, pero se guardó durante meses en un cajón prorrogando cada semana el plazo de presentación de enmiendas parciales.

En marzo de este año se presentaron por fin las enmiendas, pero de nuevo entró en hibernación, y es que los socios de izquierda del Gobierno habían hecho saber su disconformidad con la reforma, que en cambio sí pedía el PP.

Tras la ruptura del diálogo anunciada por Junts, el PSOE accedió a retomar la tramitación y se avanzó en su tramitación tras media docena de enmiendas transaccionales que Junts ha pactado con el PSOE, dos de ellas, y también con el PP, las otras cuatro.

El PNV, que también había reclamado esta reforma al presidente Sánchez, ha participado en la redacción de las enmiendas transaccionales.

El siguiente paso será debatir el informe de la ponencia en la Comisión de Justicia, ya en sesión pública, lo que se calcula para la semana del 17 de diciembre. Y de ahí irá al próximo Pleno del Congreso, ya sea en enero o en febrero al reanudarse la actividad ordinaria.