Sumar pide al Gobierno en el Congreso que promueva en la UE una política tecnológica al margen de la OTAN, EEUU e Israel

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Sumar en el Congreso ha registrado una iniciativa en la que pide al Gobierno que promueva en la Unión Europea (UE) una política tecnológica y digital al margen de la OTAN y las industrias estadounidense e israelí, que genere salvaguardias propias en materia de defensa y seguridad nacional.

En una proposición no de ley, recogida por Europa Press, Sumar alega que el modelo de ciberseguridad, que cree "un proyecto de Estado" no puede depender de Estados Unidos e Israel en los medios propios de organización político-militar.

"La sostenibilidad y digitalización con medios propios son factores determinantes para el futuro de España y la UE, conformando, como palanca de la reindustrialización, un ámbito en el que hoy por hoy la división internacional del trabajo sitúa la economía española como simple consumidora de las grandes compañías de origen estadounidense e Israel", denuncia Sumar.

Según defiende este grupo parlamentario, la ciberseguridad tiene que acometerse por parte de la Administración desde una visión "integral", con evaluación y configuración participada por la sociedad civil, habida cuenta de que es "un negocio altamente lucrativo con ausencia de regulación".

LA UE, OBJETIVO POLÍTICO-MILITAR

En el contexto actual, que Sumar define como 'tecnofeudalismo', Washington "ha identificado a la UE como objetivo político-militar, rompiendo la tradicional política de la Alianza Atlántica", señala el texto, que se centra en que la Administración Trump define "un proyecto de reindustrialización de la economía de guerra a partir de las bases robustas y su posición privilegiada en el sector, tanto a través de la OTAN como desde el punto de vista geoestratégico del poder económico del complejo industrial-militar del Pentágono, en estrecha y directa colaboración con Silicon Valley".

Asimismo, la "necesaria" extracción de materias primas y minerales para el 5G y el desarrollo de sistemas expertos obliga a la UE y a España a definir una política propia para la transición digital, la carrera aeroespacial e incluso las políticas de defensa, según Sumar. Sin embargo, denuncia "una suerte de inacción o asunción de cierta inercia o realismo paralizante que refuerza la tradicional subordinación a la hoja de ruta de Washington".

"Se trata de vindicar el diseño de ecosistemas autónomos y la plataformización pública a escala europea, integrando con nuestros propios medios una seguridad compartida en red con software e infraestructura propias, no de Israel o Estados Unidos que en la actualidad suponen una amenaza explícita a nuestra seguridad y actores de desestabilización de las relaciones internacionales como ha quedado de manifiesto en Oriente Próximo o América Latina, además de en el seno de la propia UE", resume Sumar.

Por todo ello, Sumar reclama tratar las inversiones en autonomía estratégica y soberanía digital independientes de la OTAN y de la industria estadounidense e israelí como inversiones prioritarias dentro del presupuesto en defensa ya establecido.

Además, pide el desarrollo de un programa de I+D+i sobre IA generativa, computación cuántica y sistemas de ciberseguridad autóctonos, fomentando empresas de base tecnológica a partir de la priorización de la cooperación publica-publica.

RENOVAR INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

También, reclama la renovación de las infraestructuras criticas tanto de redes como de dispositivos con un plan plurianual de financiación que garantice la salvaguardia y protección del sistema ante ataques externos y desarrollar un plan estatal de formación de talento en criptografía, gestores de ciberseguridad y desarrolladores de sistemas de seguridad digital.

En esta línea, solicita dotar de una política presupuestaria suficiente para fortalecer el Centro Criptológico Nacional (CCN) y la transición prospectiva hacia la comunicación postcuántica e impulsar un proyecto de ley sobre soberanía digital que contribuya a la autonomía, control y resiliencia de la economía y sociedad civil españolas frente a "la actual situación de dependencia y subalternidad tecnológica que amenaza la seguridad y defensa".

En este sentido, Sumar pide desarrollar la cultura cívica de ciberseguridad y derechos digitales de la ciudadanía tanto en la enseñanza formal como en organizaciones sociales en cooperación con la administración local y autonómica e impulsar un marco normativo integral y desarrollar capacidades de supervisión e inspección en la materia con protocolos y evaluación social y democrática.