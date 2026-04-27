Sumar y Podemos piden acabar con la violencia tras el intento de atentado a Trump y que EEUU no provoque tampoco guerras

April 25, 2026, Washington, District of Columbia, USA: The gunman who opened fire at the White House Correspondents’ Dinner on Saturday night is identified as school teacher COLE TOMAS ALLEN, 31, of Torrance, California, who charged toward ballroom at Whi - @realDonaldTrump/Truth Social / Zuma Press / Europ

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sumar y Podemos han reclamado el fin de la violencia política a nivel interno en Estados Unidos (EEUU) tras el intento de atentado al presidente Donald Trump, aunque también instan a que acabar con los conflictos internacionales que ha generado el país norteamericano como la guerra de Irán.

"Es evidente que la situación de violencia generalizada en Estados Unidos es enormemente preocupante, enormemente preocupante a todos los niveles. Pero a mí lo que más me preocupa es que, además de tener una situación de violencia generalizada internamente como país, además está sembrando de guerras el mundo, está sembrando conflictos que se llevan vidas", ha manifestado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a los medios antes de participar en una jornada sobre el sindicalismo combativo.

Belarra ha recriminado que EEUU ha promovido conflictos en Irán, Venezuela y Gaza además del "bloqueo criminal a Cuba". "La violencia hay que pararla y hay que pararla cuanto antes en todo el mundo y también internamente dentro de Estados Unidos", ha ahondado.

Por su parte, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago ha afirmado en rueda conjunta con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que denostan que se emplee la violencia en política y ha aprovechado para pedir a todas las autoridades que n o la utilicen y aboguen por el diálogo para abordar cualquier tipo de conflicto.

"Ojalá que cesen todo tipo de agresiones, también las agresiones a otros pueblos y otros países, por supuesto", ha apostillado Santiago para exclamar también que el intento de atentado a Trump pone de manifiesto que "adelgazar tanto" la administración pública "no es bueno" y que "sorprende la facilidad" de perpetrar este intento de atentado en la principal potencia militar a nivel internacional.