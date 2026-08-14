Sumar rechaza la prórroga de la central de Almaraz y acusa al PSOE de incumplir el pacto de gobierno

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Sumar ha rechazado la prórroga del cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030 y ha acusado al PSOE de incumplir el acuerdo del gobierno de coalición que ambos partidos firmaron en 2023, a la vez que ha insistido en que el "mantenimiento del parque nuclear obedece a presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales ni de competitividad económica".

Fuentes del grupo confederal han subrayado que la decisión del Gobierno central con Almaraz, que a su juicio supone una profunda ruptura del compromiso expresado" con la ciudadanía, "frena la transición energética e hipoteca a la ciudadanía", indicando además de que seguir sobrepasado la vida útil de estas infraestructuras "posterga la descarbonización real apoyada en renovables e impone a la sociedad costes y riesgos inaceptables, además de encarecer el precio de la energía".

En la crítica a la prórroga de la central nuclear extremeña, Sumar se apoya en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) donde el Ministerio de Transición Ecológica justifica la decisión. Según el socio minoritario del Ejecutivo, en el mismo se reconocen "constantes incumplimientos en materia de seguridad por parte de Iberdrola, Endesa y Naturgy". "Sabemos lo que va a pasar después. Los costes de prolongar la vida útil de la central irán a parar a las arcas públicas e hipotecarán los presupuestos y, con ello, los recursos destinados a la ciudadanía", han alertado.

LAS RENOVABLES DEBEN SER EL FUTURO

Frente a ello, Sumar ha lamentado que "cada euro" que se gaste en mantener centrales nucleares "que deben cerrarse" no se gasta en "impulsar" la "seguridad, soberanía e independencia energética con energías renovables", que son la "llave del futuro". "Dilapidar tiempo y dinero en infraestructuras que ya han cumplido su ciclo de vida útil es un desperdicio y una estafa a la ciudadanía", han reiterado.

Sumar también ha alertado que "las constantes concesiones" del Gobierno central "al oligopolio energético" implican que "un sector clave sigue teniendo privilegios en vez de obligaciones", con un Gobierno que mantiene "infraestructuras obsoletas en vez de impulsar un presente solar con mayor soberanía, más democracia económica y política".

Por ello, ha avisado al PSOE de que el Gobierno de coalición no puede seguir "el camino de la derecha y la extrema derecha" que son quienes "niegan el cambio climático y quieren retrasar la transición energética lo más posible". "Es un camino irresponsable y antieconómico. Hay alternativas en marcha mas baratas, mas seguras y democráticas", ha enfatizado Sumar, para después defender que Extremadura cuente con "políticas industriales del siglo XXI, que "generen empleo de calidad, con planificación democrática".

Ante esto, Sumar ha exigido al Gobierno que continué con el calendario del cierre del parque nuclear español previsto para 2035, además de mantener los impuestos aplicables a las centrales, "que las tasas cubran el coste real de la gestión de residuos y el desmantelamiento sin repercutirlo a la ciudadanía".

Asimismo, ha reclamado "canalizar las inversiones hacia el almacenamiento y la integración de energías renovables"; además de auditar las cuentas de Empresa Nacional de Residuos Radiactivo (Enresa) y "exigir transparencia en los precios de transferencia de las empresas verticalmente integradas". También demandan "responsabilidad subsidiaria directa a las empresas propietarias de las centrales" y plan de transición económica y productiva para el entorno de Almaraz "que garantice la diversificación industrial".

URTASUN CUESTIONA LAS CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

En un comunicado difundido por Los Comuns, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha cargado también contra el PSOE por no cumplir el acuerdo del gobierno de coalición y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber "cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica". "Es un incumplimiento del acuerdo de gobierno del PSOE con Sumar y, por tanto, expresamos nuestro rechazo", ha afirmado el ministro.

Urtasun también ha dudado de la justificación de la prórroga por las "circunstancias excepcionales" derivadas del conflicto en Oriente Medio y la volatilidad de los mercados energéticos. "Las crisis energéticas no se resuelven prolongando la vida útil de las centrales nucleares, sino acelerando las energías renovables, el almacenamiento, las redes y la autonomía energética", ha apostillado.

En un mensaje publicado en su cuenta de X el diputado de Compromís en Sumar Alberto Ibáñez ha cargado directamente contra el presidente del Gobierno por haber autorizado la ampliación de la vida útil de la central en pleno mes de agosto, lo que ha tachado de "cobarde".

"Un 14 de agosto donde Iberdrola está un 53%, Endesa 36% y Naturgy 11% más contentas y ricas mientras que la credibilidad ecologista de Pedro Sánchez es 0", ha rematado.