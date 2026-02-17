Sumar reivindica la república mientras el Rey preside un acto sobre la Constitución: "Sobra la monarquía"

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, y el diputado de Sumar Alberto Ibáñez, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sumar han reivindicado una reforma constitucional que refuerce el derecho a la vivienda, blindar el aborto e implante la república como modelo de la Jefatura del Estado, dado que ya "sobra la monarquía y la corona".

Así lo han expuesto diversos integrantes del grupo plurinacional en sendas ruedas de previas en el Congreso, previas al acto que presidirá el Rey para celebrar que la vigente Constitución de 1978 va a convertirse en la más longeva de la historia de España.

Por su parte, los diputados de ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG, aliados de investidura del Gobierno, ya han adelantado su ausencia en el acto al considerar que "no hay nada que celebrar" mientras que en el caso de Sumar asistirá la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, y ministros del socio minoritario.

Precisamente Martínez Barbero ha explicado que, aunque su espacio político es republicano, creen que la Constitución supuso un avance de derechos que requiere conmemoración

Respecto a los aspectos que cambiaría de la Carta Magna, la portavoz ha destacado que Sumar tiene presentada una proposición de ley para reforzar el derecho al aborto dentro de la Constitución y piensa que hay que reforzar algunos preceptos, sobre todo los relativos al derecho al acceso a la vivienda.

También ha defendido cambios para avanzar hacia un sistema más federal y por supuesto pasar hacia la República como forma de Estado.

La coportavoz de los Comunes y portavoz adjunta del grupo, Aina Vidal, ha subrayado que la Constitución es también un pacto generacional que requeriría un nuevo compromiso, si bien ha desgranado que no ve urgente ahora un referéndum sobre la Carta Magna.

Al igual que su compañera de bancada, Vidal ha dicho que el texto constitucional requiere muchas actualizaciones para dar más autonomía a las mujeres, abordar cuestiones territoriales y por supuesto debatir del paso de la monarquía a la república.

MÁS EXIGENCIA DE "ÉTICA PÚBLICA"

Por su parte, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha exclamado que a la Constitución le sobra "la Corona y la Monarquía", para instaurar un sistema republicano que es "más democrático.

El parlamentario ha subrayado que el texto constitucional requiere cambios importantes, como incorporar una "mirada feminista" e introducir medidas relacionadas con la "transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción y el cambio climático".

No obstante, ha ironizado que en su caso se conformaría que se cumpla el artículo 128, que supedita cualquier actividad económica al interés general, para poner límites a los multipropietarios de pisos y a los "fondos buitre" que campañan a sus "anchas" por España.