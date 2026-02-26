El Supremo de Brasil levanta el secreto bancario del hijo mayor de Lula por su posible relación en un caso de corrupción

Luiz Inácio Lula da Silva. - Kabir Jhangiani/ZUMA Press Wire/ DPA

El juez del Tribunal Supremo de Brasil André Mendonça, a petición de la Policía Federal, ha autorizado el levantamiento del secreto bancario, fiscal y de las comunicaciones de Fábio Luís Lula da Silva, conocido como 'Lulinha', hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como parte de una investigación sobre una trama de corrupción en el seno del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS).

La autorización se produjo en enero, pero ha sido este jueves cuando la prensa brasileña se ha hecho eco, poco después de que la oposición lograra que la comisión de investigación del Congreso sobre estos hechos votara a favor de levantar el secreto bancario y fiscal de 'Lulinha'.

La Policía Federal ha argumentado en su petición al juez que 'Lulinha' aparece como posible beneficiario de esta trama de malversación de fondos en una de las fases de la llamada operación 'Sin Descuento'.

Los datos recopilados hasta el momento, sin embargo, "sugieren la posible participación de Fábio Lula en acciones destinadas a promover los proyectos empresariales" del supuesto líder de la trama, Antonio Camilo Antunes, detenido ya hace unos días, según apunta uno de los extractos de la investigación policial.

No obstante, la propia investigación de la Policía apunta que las menciones al hijo del presidente brasileño provienen de terceros y que, por el momento, no hay evidencia de su participación directa en estos hechos, apunta la cadena Globo.

La oposición se ha basado en la investigación de la Policía para sustentar su petición, que ha sido finalmente aprobada por la comisión parlamentaria de investigación entre fuertes presiones e intercambios de acusaciones, en una sesión en la que se han producido ciertos momentos de tensión, empujones incluidos.

Para las fuerzas aliadas del Gobierno la medida no es más que un intento de dañar la credibilidad del presidente Lula da Silva a pocos meses de las elecciones presidenciales.

Hace una semanas, Lula da Silva reveló en una entrevista al portal UOL que habló con su hijo y le dejó claro que "pagaría el precio" en caso de que tuviera alguna implicación. "Que se investigue lo que se tenga que investigar", afirmó.

"Cuando salió el nombre de mi hijo, le llamé y se lo dije a todo el mundo. Miré a los ojos de mi hijo y le dije, 'solo tú sabes la verdad. Si tienes alguna cosa, vas a pagar el precio por ello. Si no, defiéndete'", relató el presidente.

En esa entrevista recordó que fue bajo su mandato cuando se descubrió está supuesta trama formada "años atrás" durante la etapa del expresidente Jair Bolsonaro y que planteó que fuera el Gobierno quien propusiera una comisión de investigación en el Congreso para descubrir quien estaba detrás de ella.