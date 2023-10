El Supremo de Japón ve inconstitucional exigir a personas transgénero someterse a cirugía para avalar su cambio de sexo

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Japón ha fallado este miércoles que la ley que exige a las personas transgénero someterse a una cirugía para poder avalar su cambio de sexo y registrarlo oficialmente es "inconstitucional", una sentencia histórica para la comunidad LGTBI en el país asiático.

El fallo llega en relación con el caso presentado por una mujer transgénero, que denunciaba el requisito establecido por ley de someterse a la extirpación de sus órganos reproductores para poder así cambiar su sexo en el registro civil.

Así, el tribunal ha pedido a una corte de menor instancia que reevalúe este requisito, que obliga a que los genitales de estas personas coincidan con su género. Este histórico fallo supone un gran cambio respecto a el fallo del tribunal en 2019, cuando señaló que este requisito era avalado por la Constitución japonesa.

La demandante ha reivindicado la posibilidad de cambiar el sexo en el registro sin necesidad de someterse a cirugía alguna y ha afirmado que sus capacidades reproductivas han disminuido tras años de terapia hormonal, tal y como exige esta misma ley para poder solicitar el cambio.

El requisito de la intervención quirúrgica "supone una carga física y económica extrema" y, por tanto, vulnera la Constitución, que garantiza el respeto a las personas y la igualdad ante la ley, ha argumentado el tribunal, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Kiodo.

La solicitud de cambio de sexo de la demandante había sido denegada por los tribunales de familia y los tribunales superiores al no haberse sometido a cirugía. La ley japonesa, establecida en 2004, establece que aquellas personas con "disforia de género" que deseen registrarse como miembros del sexo opuesto deben presentar, entre otras cuestiones, un diagnóstico de disforia de género de al menos dos médicos, no estar casado, no tener hijos menores de edad y "carecer de glándulas reproductivas o tener glándulas que hayan perdido su función de forma permanente".

El debate sobre la necesidad de reformar esta legislación ha ido aumentando en Japón a medida que otros países revocan este tipo de requisitos. Según el Tribunal Supremo, 11.919 personas lograron cambiar su sexo en el registro civil entre 2004 y 2022.