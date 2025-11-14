El Supremo obtiene mayoría para acusar a Eduardo Bolsonaro por intentar bloquear la causa por golpismo de su padre

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Brasil ha obtenido este viernes mayoría de votos para procesar a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por intentar entorpecer la causa contra su padre por golpe de Estado, por la que fue condenado a 27 años de cárcel.

El instructor de la causa, Alexandre de Moraes, y los jueces Flávio Dino y Cristiano Zanin han votado a favor de aceptar los cargos y de imputar al congresista. Por ahora, queda pendiente el voto de la jueza Cármen Lúcia, que tiene hasta el 25 de noviembre para pronunciarse con respecto a esta acusación presentada por la Fiscalía.

A Eduardo se le acusa de intentar interferir, desde fuera de Brasil, en la investigación contra su padre, presionando a los jueces del Supremo, "incluso alardeando con la posible aplicaciones" contra el resto de magistrados, según ha expuesto el juez De Moraes para argumentar su voto.

Asimismo, ha señalado que estas "graves amenazas" se materializaron a través de la imposición de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos, que van desde las que se le impusieron a él mismo y a su esposa, pasando por tarifas a las exportaciones brasileñas y la retirada del visado funcionarios del Gobierno.

"El acusado pretendía crear un clima de intimidación respecto a las autoridades responsables de juzgar a Jair Bolsonaro, así como a las autoridades responsables de un posible proyecto de amnistía por los delitos imputados" tanto al expresidente como al resto de los acusados de liderar la trama golpista, señala el juez.

Eduardo Bolsonaro, que podría enfrentarse a una pena de hasta cuatro años de cárcel, se encuentra autoexiliado en Estados Unidos, desde donde ha lanzado junto a Paulo Figueiredo, un bloguero nieto del dictador y expresidente brasileño Joao Figueiredo, una campaña para hacer proselitismo por la liberación del expresidente.

Durante la deliberación del Supremo, Eduardo Bolsonaro ha descrito la votación como una "caza de brujas", según ha indicado a través de sus redes sociales, indicando que "esta es la estrategia de De Moraes en contra de los derechistas favoritos para el Senado".