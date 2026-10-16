El Supremo de Venezuela valida el proyecto de reforma de la Ley contra el Odio de cara a su debate en el Parlamento

Archivo - Sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela - TSJ - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha validado el proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, que la oposición denuncia que fue usada para reprimir y perseguir a disidentes, con lo que allana el camino para su debate en el Parlamento.

La Sala Constitucional del TSJ ha señalado en un comunicado que tiene competencia para "conocer y decidir la presente iniciativa legislativa" y ha agregado que, además, la misma tiene "conformidad constitucional", con lo que abre la puerta a que "se continúe el proceso legislativo para su discusión y aprobación ante la Asamblea Nacional".

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a finales de septiembre que había solicitado al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, una reforma parcial de esta ley, una controvertida norma vigente desde 2017 y que la oposición denunció como una forma de legitimar la persecución.

Así, la actual mandataria --que llegó al poder tras la operación militar lanzada a principios de año por Estados Unidos contra Venezuela, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores--, afirmó que este paso sería una forma de seguir avanzando "hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela".

Rodríguez enmarcó la propuesta en "las medidas adoptadas por el Gobierno para transformar el sistema de justicia penal y favorecer el recuentro y la convivencia democrática", entre denuncias de opositores y ONG sobre el uso de la ley para reprimir a las críticas a las autoridades del país sudamericano.