Las elecciones regionales en Baviera y Hessen calibran este domingo el ambiente político en Alemania

Archivo - August 29, 2023, München, Bayern, Deutschland: Markus SÃder am Mikrofon. Am 29. August 2023 leitete Markus SÃder (CSU) eine Pressekonferenz in München,Deutschland, bei dieser teilte er die Ergebnisse des Koalitionsausschuss und der Sitzung des - Europa Press/Contacto/Max Ludwig - Archivo