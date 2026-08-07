Tailandia.- AMP.- Un estudiante mata a tiros a sus abuelos y a cinco profesores en un colegio cerca de Bangok

NONTHABURI, Aug. 7, 2026 -- Students are evacuated from the site of a school shooting in Nonthaburi Province, Thailand, on Aug. 7, 2026. A school shooting occurred Friday morning in Nonthaburi Province, Thailand, leaving at least 7 people dead and 15 inj - Europa Press/Contacto/Sun Weitong

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudiante ha matado a tiros este viernes a sus abuelos y a cinco profesores de su colegio, una prestigiosa escuela de secundaria situada en el provincia de Nonthaburi, en el centro de Tailandia, en dos tiroteos que se han saldado con 22 heridos, entre ellos nueve graves, y la muerte del autor de los disparos.

El principal sospechoso de efectuar los disparos es un alumno del centro, la Depsirin Nonthaburi School, cerca de Bangkok, quien se ha quitado la vida de un disparo. Su cuerpo ha sido hallado en una de las aulas del colegio, informa el diario 'Khaosod'.

Según las primeras investigaciones, el joven primero mató a sus abuelos en el domicilio donde vivía la familia, en el municipio de Bang Bua Thong, antes de plantarse sobre las 10.00, hora local, en el colegio. Nada más llegar, comenzó a abrir fuego indiscriminado con una pistola de 9mm.

El estudiante cursaba el tercer año de secundaria y fue identificado porque vestía el uniforme morado de educación física de la escuela.

El de este viernes ha sido uno tiroteos escolares más mortíferos que se han registrado en Tailandia en los últimos tiempos. Ya este año, en febrero, se produjo otro tiroteo en una escuela en la provincia de Songkhla, que dejó un muerto y varios heridos.

Sin embargo, fue en octubre de 2022 cuando se registró el episodio más luctuoso de los últimos años en un centro escolar de Tailandia, aquel día un expolicía mató a 37 personas, entre ellas 22 niños, en la provincia de Nong Bua Lam Phu.