Tailandia.- AMP.- La Justicia de Tailandia desestima los recursos y mantiene la cadena perpetua a Daniel Sancho

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MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Tailandia ha ratificado este viernes la condena a cadena perpetua contra Daniel Sancho, sentenciado por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en agosto de 2023 en la isla de Koh Phangan (sureste), tras rechazar las apelaciones presentadas por ambas partes al fallo dictado en agosto de 2024.

La lectura de la decisión ha tenido lugar en torno a las 10.00 horas (las 5.00 horas en la España peninsular e Islas Baleares), según ha confirmado en declaraciones a Europa Press Ramón Chippirrás, uno de los representantes legales de Sancho. "Se han desestimado los recursos tanto de nuestra parte como de la contraria", ha señalado.

Asimismo, ha resaltado que el equipo de defensa de Sancho tiene aún que acceder al texto completo de la resolución de cara a su traducción y análisis para sopesar "jurídicamente en qué se apoya" la resolución de cara a valorar los siguientes pasos.

Por su parte, Ospina Abogados, la representación legal de la familia Arrieta, ha afirmado que los familiares de la víctima "reciben con respeto" la decisión de la Justicia tailandesa y consideran que la confirmación de la condena a cadena perpetua "supone el reconocimiento de la gravedad de los hechos y de la responsabilidad penal declarada en la sentencia de primera instancia".

"Nos congratulamos por el resultado del trabajo desarrollado en coordinación con los abogados en Tailandia", ha dicho Beatriz Uriarte, socia directora de Ospina Abogados. "Su profesionalidad y buen hacer a lo largo de todo el procedimiento son incuestionables, especialmente en la búsqueda de la verdad y en la valoración de la prueba", ha agregado.

En este sentido, ha destacado "la importancia de la coordinación mantenida desde el primer momento, a pesar de las numerosas barreras idiomáticas, horarias y culturales que han separado a los distintos equipos que han intervenido en esta representación desde Colombia, Tailandia y España". "La colaboración y el trabajo conjunto han sido fundamentales durante todo este proceso", ha subrayado.

Ospina Abogados ha destacado además que analizará "en profundidad" la resolución dictada este viernes, "especialmente en lo relativo a sus efectos y a las cuestiones pendientes dentro del procedimiento", de cara a las vías que puedan abrirse a raíz del citado fallo.

"Nadie busca venganza y nada puede devolver a Edwin a su familia ni reparar el sufrimiento causado, por ello nos preguntamos: ¿no es ya momento de reconocer los hechos, pedir un perdón sincero, asumir plenamente las responsabilidades y dejar descansar a Edwin?", ha zanjado el bufete en su comunicado.

La sentencia confirma de esta forma la emitida el 29 de agosto de 2024, cuando el tribunal declaró culpable a Sancho del asesinato premeditado de Arrieta y dictó cadena perpetua contra él tras considerar como atenuante su confesión inicial, dado que se exponía a ser condenado a pena de muerte.

El citado fallo de agosto se vio seguido por los recursos presentados por la familia de Arrieta y la defensa de Sancho, en el primer caso para reclamar la imposición de la pena capital y en el segundo para solicitar la apertura de un nuevo juicio contra él.

La Fiscalía mantuvo durante el proceso que Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y de la analista de inversiones Silvia Bronchalo, planificó el asesinato, si bien la defensa sostuvo que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea en la que el acusado se defendió de un intento de agresión sexual.