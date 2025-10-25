Tailandia.-AMP.- Muere a los 93 años la reina madre de Tailandia Sirikit

Imagen conmemorativa por la muerte de la reina madre Sirikit de Tailandia - GOBIERNO DE TAILANDIA

La reina madre Sirikit de Tailandia, madre del actual monarca Maha Vajiralongkorn, ha fallecido este viernes a la edad de 93 años tras un largo período complicaciones en su salud.

La Casa Real de Tailandia ha informado de su muerte asegurando que la salud de la monarca había empeorado desde el 17 de octubre por un infección sanguínea.

"El viernes 24 de octubre de 2025, a las 21.21 horas (hora local), falleció pacíficamente en el Hospital Chulalongkorn de la Cruz Roja Tailandesa, a la edad de 93 años", reza el comunicado.

La reina madre llevaba en seguimiento médico desde 2019 en este mismo hospital debido a sus afecciones sistémicas y varias enfermedades que requerían de tratamiento continuo.

La misma institución ha anunciado un funeral con altos honores de acuerdo con la tradición real y ha establecido un año de luto para todos los miembros de la familia real y sus cortesanos.

Tras conocerse la noticia, el primer ministro del país, Anutin Charnvirakul, ha cancelado su viaje oficial a Kuala Lumpur en vísperas de la cumbre de la ASEAN, y ha convocado una reunión urgente de su gabinete durante la mañana de este para organizar los preparativos del funeral real.

Anutin tenía previsto desplazarse este sábado a la capital malasia por invitación de su homólogo, Anwar Ibrahim, antes del inicio de la Cumbre de la ASEAN, programada del domingo al martes. No obstante, ha confirmado su asistencia a la cumbre únicamente mañana, con planes de regresar a Tailandia ese mismo día, según ha recogido el portal Thai PBS.

Así las cosas, se desconoce si el primer ministro tailandés podrá tomar parte en la ceremonia de firma de la declaración conjunta sobre las tensiones fronterizas entre Tailandia y Camboya, prevista para la tarde del domingo en el marco de esta cumbre regional, a la que se espera que asista el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el mismo medio, en caso de que finalmente el mandatario no pueda modificar su agenda, será el ministro de Exteriores, Sihasak Phuangketkeow, el encargado de firmar el documento en su nombre.

Sirikit, esposa del ya fallecido Rey Bhumibol Adulyadej, que murió en 2016 después de más de siete décadas en el trono, es la madre del actual monarca, el Rey Maha Vajiralongkorn, que tiene 73 años. En los últimos años, la reina apenas ha hecho apariciones en público.