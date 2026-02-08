Tailandia.-AMP.- Los primeros resultados de las elecciones en Tailandia dan el triunfo al gobernante partido Bhumjaithai

February 8, 2026, Bangkok, Thailand: A man casts his ballot at a polling station during Thailand's general election in Bangkok. - Europa Press/Contacto/Peerapon Boonyakiat

El conservador Partido Bhumjaithai, que gobierna actualmente Tailandia, ha sido el más votado en las elecciones celebradas este domingo en el país asiático con 198 de los 500 escaños que conforman el Parlamento, según resultados oficiales difundidos por la Comisión de Elecciones tailandesa correspondientes a un 17 por ciento del escrutinio.

En segunda posición se sitúa el reformista Partido Popular del Pueblo (PPP) que obtendría 97 asientos, mientras que el Partido Pheu Thai, respaldado por la familia Shinawatra, obtendría 86 actas.

Después estaría el Partido Kla Tham, con 61 escaños, mientras que el Partido Demócrata lograría 21 puestos. Con estos datos, el Partido Bhumjaithai estaría muy lejos de una mayoría suficiente para gobernar en solitario.

En cuanto al referéndum para elaborar una nueva constitución que sustituya a la 2017, elaborada bajo un gobierno militar, un 58,94% de la población se ha expresado a favor en las urnas; un 31,98 por ciento, en contra, y un 9,07 no tiene opinión formada al respecto, lo que significa que se podría poner en marcha el proceso constituyente tras superar el 50 por ciento necesario.

El secretario general de la Comisión de Elecciones de Tailandi, Sawang Boonmee, ha anunciado que los resultados oficiales comenzarán a publicarse por la tarde y que "podremos ver resultados más claros en torno a las 22.00 y 23.00 horas de la noche", sobre las 16.00 y las 17.00 horas en la España peninsular y Baleares.

La legislación electoral prevé que los resultados oficiales y definitivos se publiquen en un plazo de 60 días desde la votación y la nueva Cámara tendrá su sesión inaugural 15 días después, con la elección del nuevo primer ministro entre sus primeras funciones.

Todo apunta a que las negociaciones para formar un gobierno de coalición comenzarán esta misma noche para lograr los 251 escaños necesarios para la investidura.

ATAQUE CON BOMBA

La jornada electoral se ha desarrollado con relativa calma, aunque las autoridades han informado de la detonación de una bomba casera al paso de una patrulla militar en el puente Wang Hin en el subdistrito de Bannang Sata, en la provincia de Yala (sur). Un militar ha resultado herido en la detonación y ataque con armas de fuego posterior.

Las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat --en el sur de Tailandia-- formaron parte de un sultanato musulmán malayo antes de que Tailandia se anexionara estos territorios en 1909.

Algunos grupos armados luchan por conformar un país independiente en la región del sur de Tailandia, país en el que la mayoría de la población es budista.