Los resultados parciales de las elecciones dan el triunfo al gobernante Partido Bhumjaithai

February 8, 2026, Bangkok, Thailand: A man casts his ballot at a polling station during Thailand's general election in Bangkok. - Europa Press/Contacto/Peerapon Boonyakiat

Ningún partido podrá gobernar en solitario y deberá formarse una coalición

Un militar ha resultado herido en un ataque con bomba en el sur del país

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conservador Partido Bhumjaithai, que gobierna actualmente Tailandia, ha sido el más votado en las elecciones celebradas este domingo en el país asiático con 196 de los 500 escaños que conforman el Parlamento, según resultados oficiales difundidos por la Comisión de Elecciones tailandesa correspondientes a un 89 por ciento del escrutinio.

"Hoy todos nosotros queremos agradecer como Partido Bhumjaithai las voces y los votos de los tailandeses que nos han apoyado para que desempeñemos nuestra labor como representantes vuestros", ha declarado el líder de la formación monárquica y primer ministro del país, Anutin Charnvirakul.

En segunda posición se sitúa el reformista Partido Popular del Pueblo (PPP) que obtendría 109 asientos, mientras que el Partido Pheu Thai, respaldado por la familia Shinawatra, obtendría 80 actas. Esta tercera formación, clave para la aritmética parlamentaria, ha manifestado ya que espera que el partido más votado sea el que forme gobierno. "Respetamos la decisión del pueblo", ha subrayado su líder, Julapun Amornvivat.

Por contra, el líder del PPP, Natthaphong Ruengpanyawut, ha reconocido que no ha sido el más votado, pero ha "saludado" el sistema parlamentario y "la deicisión del pueblo".

Después de estas tres formaciones políticas estarían el Partido Kla Tham, con 58 escaños, mientras que el Partido Demócrata lograría 20 puestos. Con estos datos, el Partido Bhumjaithai estaría muy lejos de una mayoría suficiente para gobernar en solitario, aunque supone ya de por sí una sorpresa su buen resultado porque sería la primera vez que un partido monárquico conservador gana unas elecciones en el país en lo que va de siglo.

En cuanto al referéndum para elaborar una nueva constitución que sustituya a la 2017, elaborada bajo un gobierno militar, un 59,42% de la población se ha expresado a favor en las urnas; un 31,69 por ciento, en contra, y un 8,87 no tiene opinión formada al respecto, lo que significa que se podría poner en marcha el proceso constituyente tras superar el 50 por ciento necesario.

La legislación electoral prevé que los resultados oficiales y definitivos se publiquen en un plazo de 60 días desde la votación y la nueva Cámara tendrá su sesión inaugural 15 días después, con la elección del nuevo primer ministro entre sus primeras funciones.

Todo apunta a que las negociaciones para formar un gobierno de coalición comenzarán esta misma noche para lograr los 251 escaños necesarios para la investidura.

ATAQUE CON BOMBA

La jornada electoral se ha desarrollado con relativa calma, aunque las autoridades han informado de la detonación de una bomba casera al paso de una patrulla militar en el puente Wang Hin en el subdistrito de Bannang Sata, en la provincia de Yala (sur). Un militar ha resultado herido en la detonación y ataque con armas de fuego posterior.

Las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat --en el sur de Tailandia-- formaron parte de un sultanato musulmán malayo antes de que Tailandia se anexionara estos territorios en 1909.

Algunos grupos armados luchan por conformar un país independiente en la región del sur de Tailandia, país en el que la mayoría de la población es budista.