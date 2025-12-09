Ascienden a siete los muertos por los ataques de Tailandia en la frontera con Camboya

October 24, 2025, Oddar Meanchey Province, Ho Chi Minh City, Cambodia: October, 24, 2025, Oddar Meanchey Province, Cambodia: A school in Kouk Mon damaged during this yearâ€s conflict between Cambodia and Thailand, as seen on October 24, 2025. Magdalena Ch - Europa Press/Contacto/Magdalena Chodownik

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y otras 20 han resultado heridas por los ataques perpetrados en la jornada de este lunes contra zonas de su frontera con Camboya, ha anunciado este martes el Ministerio de Defensa camboyano.

"Según información preliminar de las autoridades provinciales, el bombardeo de zonas civiles por parte del Ejército tailandés, del 8 al 9 de diciembre de 2025, a las 6.00 horas (las 00.00 en la España peninsular y Baleares) causó la muerte de siete civiles camboyanos y heridas a otros 20", ha señalado su portavoz, la teniente general Maly Socheata, a través de la red social X.

En un comunicado difundido en su cuenta oficial, el Ministerio de Defensa camboyano ha condenado de forma "enérgica" unos ataques que ha tachado de "acto inhumano y brutal", reiterando su denuncia de que Bangkok ha violado el alto el fuego y la declaración conjunta firmada el pasado 26 de octubre en Kuala Lumpur, en Malasia.

Poco antes, ha denunciado que las tropas tailandesas "continuaron disparando ininterrumpidamente durante toda la noche" contra áreas de las provincias de Banteay Meanchey --donde han muerto dos personas que viajaban por carretera-- y las de Preah Vihear y Oddar Meanchey --donde han muerto al menos cuatro--.

En el comunicado, Nom Pen ha instado a Bangkok que "vuelva a implementar" la tregua alcanzada en la capital malaya y ha asegurado que las fuerzas camboyanas "siguen respetando e implementando inquebrantablemente todas las decisiones del Gobierno (...) de Camboya para resolver el problema de forma pacífica, de conformidad con el Derecho Internacional, a fin de proteger la soberanía, la integridad territorial y la seguridad del pueblo camboyano".

La situación ha llevado a miles de residentes a evacuar los distritos fronterizos ante la posibilidad de que se produzca un recrudecimiento de los ataques, según informaciones del diario 'The Khmer Times', mientras las autoridades de países como Vietnam y de la Unión Europea han pedido cautela y contención.

En la misma línea se ha manifestado en las últimas horas el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que ha instado a Tailandia y Camboya a que "actúen con moderación y eviten una mayor escalada".

En palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric, se ha mostrado "preocupado por (...) los nuevos enfrentamientos armados entre Camboya y Tailandia, en particular los ataques aéreos y la movilización de equipo pesado en la zona fronteriza" y ha lamentado que "ya (hay) numerosas víctimas y desplazamientos a ambos lados de la frontera".

En este sentido, ha recordado a ambos gobiernos que "deben proteger a los civiles y facilitar la ayuda humanitaria", les ha pedido que "vuelvan al marco del acuerdo" firmado en la capital malaya y ha expresado la disposición del organismo para "apoyar todos los esfuerzos encaminados a promover la paz (...) en la región".