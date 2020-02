Tailandia.- El general Prayuth y sus ministros superan la moción de censura en el Parlamento de Tailandia

BANGKOK, 28 Feb. (DPA/EP) -

El primer ministro de Tailandia, el general Prayuth Chan Ocha, y los ministros de su Gobierno han superado este viernes por un amplio margen la moción de censura presentada por la oposición y que no ha sido secundada por el Puea Thai, el mayor partido opositor que ha decidido no participar en la votación por no contar con tiempo suficiente para exponer su postura.

Tras cuatro días de debate parlamentario, la moción de censura presentada contra el general Prayuth, que lleva gobernando el país desde el golpe de Estado con el que derrocó al Gobierno en mayo de 2014, ha sido rechazada con 272 votos en contra y 49 sufragios a favor.

Las otras cinco mociones de censura contra los principales ministros del Gobierno liderado por Prayuth también han sido rechazadas con cifras similares de votos. El mayor partido opositor, el Puea Thai, vinculado a los hermanos Thaksin y Yingluck Shinawatra, ha decidido no participar en las votaciones de este viernes como medida de protesta por no haber recibido el tiempo suficiente para exponer su postura en el debate de las mociones de censura.

Coincidiendo con la celebración de la moción de censura, los estudiantes han salido a manifestarse en varias universidades del país para exigir la dimisión del general Prayuth y un cambio de régime en Tailandia.

Las protestas comenzaron después de que el Tribunal Constitucional decidiera la semana pasada la disolución del partido opositor Futuro Adelante e inhabilitara durante diez años a sus líderes para el ejercicio de cargo público.