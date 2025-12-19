Al menos un muerto en un ataque con cuchillo y bombas de humo a la salida de dos estaciones de metro de Taipei

Archivo - July 24, 2019, Taipei, Taiwan: Police men walk inside the arrivals terminal at Taiwan Taoyuan International Airport located in Dayuan District Taoyuan City. Taipei is the capital and a special municipality of Taiwan. Located in the northern part - Europa Press/Contacto/Ramiro Agustin Vargas Tabare

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un individuo armado con un cuchillo y bombas de humo ha efectuado este viernes un ataque a puñaladas a la salida de dos estaciones de metro de Taipei, la capital de Taiwán que se ha saldado por el momento con un fallecido, según han informado fuentes policiales a la agencia oficial de noticias CNA.

El fallecido no resultó directamente agredido con el cuchillo pero entro en paro cardíaco como consecuencia de la explosión de varias granadas de humo arrojadas por el atacante.

El primer ministro de Taiwán, Cho Jung Tai, ya ha sido informado del incidente y ordenado la movilización total de las fuerzas de seguridad y efectivos de Emergencia.