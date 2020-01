Takeaway.com gana la pugna por Just Eat

Publicado 10/01/2020 16:04:30 CET

LONDRES, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La empresa paneuropea de envíos de comida a domicilia Takeaway.com ha ganado la pugna que mantenía con Prosus por el control de la firma británica Just Eat, según ha informado este viernes en un comunicado.

En concreto, Takeaway.com ha indicado que su oferta por Just Eat se ha asegurado compromisos por parte de los accionistas equivalentes al 80,4% del capital social de Just Eat, lo que convierte en la oferta pública de adquisición (OPA) en incondicional.

"Estoy encantado de que nuestra oferta por Just Eat haya llegado a un nivel de aceptación del 80,4%. Me gustaría dar las gracias a todos los involucrados, especialmente al personal de Just Eat por su paciencia, en lo que ha tenido que ser una época incierta", ha explicado el consejero delegado de Takeaway.com, Jitse Groen.

La última oferta presentada por la empresa paneuropea contemplaba la entrega de 0,12111 acciones de la nueva empresa conjunta a los actuales accionistas de Just Eat por cada uno de sus títulos.