Los talibán liberan con motivo del final del Ramadán a un académico estadounidense detenido desde 2025 en Afganistán

27 February 2026, Afghanistan, Kabul: A general view of residential and commercial buildings in Kabul. Photo: Stringer/dpa - Stringer/dpa

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Afganistán ha anunciado este martes la liberación del ciudadano estadounidense Dennis Coyle, un académico de 65 años arrestado en enero de 2025 por "violar las leyes afganas", con motivo del Eid al Fitr, que marca el fin del mes del Ramadán.

"El Emirato Islámico de Afganistán toma esta medida por compasión humanitaria y buena voluntad", ha precisado la cartera de Exteriores afgana en un comunicado en el que ha apuntado que dicha decisión "refuerza aún más el clima de confianza entre los países".

Las autoridades afganas --que han trasladado su agradecimiento a Emiratos Árabes Unidos por facilitar las negociaciones-- esperan que en el futuro las partes "encuentren soluciones a los problemas pendientes mediante el entendimiento y el diálogo constructivo".

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado en un comunicado que el presidente estadounidense, Donald Trump, "está comprometido a poner fin a las detenciones injustas" de sus nacionales en el extranjero.

"Tras más de un año de cautiverio en Afganistán, Dennis Coyle regresa a casa (...) Dennis se suma a los más de 100 estadounidenses que han sido liberados en los últimos 15 meses durante su segundo mandato", ha subrayado, trasladando además su agradecimiento a Emiratos Árabes Unidos por participar en el proceso.

De la misma forma, ha expresado gratitud por el "continuo apoyo y la defensa de Qatar en favor de los estadounidenses detenidos injustamente en Afganistán". "Si bien este es un paso positivo por parte de los talibán, aún queda mucho por hacer", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que Washington sigue exigiendo el regreso "inmediato" de Mahmud Habibi, arrestado poco antes del ataque que acabó con la vida del entonces líder de la organización terrorista Al Qaeda Ayman al Zawahiri, o Paul Overby, quien fue visto por última vez en la ciudad de Jost, Afganistán, a mediados de mayo de 2014, mientras realizaba una investigación para su libro.

"Los talibán deben poner fin a su práctica de la diplomacia de rehenes", ha zanjado Rubio, quien a principios de marzo anunció que Afganistán había sido designado como Estado patrocinador de "detenciones injustas" precisamente por el arresto de ciudadanos como Coyle.

Según la Fundación Foley, una ONG que aboga por la liberación de estadounidenses detenidos arbitrariamente en el extranjero, Coyle pasó años viviendo en Afganistán debido a su trabajo como investigador del pueblo afgano, fundamentalmente por su conocimiento de las lenguas locales, y fue detenido el 27 de enero de 2025 sin cargos por los servicios de Inteligencia de los talibán.

Originario de Colorado, Coyle permanecía detenido en condiciones de casi aislamiento, con severas limitaciones de comunicación. Además de tener que pedir permiso para utilizar el cuarto de baño, no contaba con atención médica adecuada, según ha denunciado su familia en una página web de apoyo para pedir su liberación.

PIDEN LIBERAR AL ÚLTIMO PRESO AFGANO EN GUANTÁNAMO

Ibrahim Rahim, el hijo de Mohamed Rahim, el último afgano detenido en la prisión de máxima seguridad de la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, ha reiterado este martes la petición de liberación de su padre, detenido sin cargos desde 2008, tras la excarcelación de Coyle.

"Mi padre ha estado detenido en Guantánamo durante los últimos 19 años y no se ha demostrado que haya cometido ningún crimen hasta ahora. Hoy, el Emirato Islámico ha liberado a un estadounidense detenido y ha sido entregado a su familia. Pedimos al Gobierno estadounidense que libere a mi padre", ha indicado en una rueda de prensa desde Kabul recogida por Tolo News.

Rahim ha explicado que habla con su padre cada cuatro o cinco meses a través de una videoconferencia de 15 minutos. "Su condición de salud no es normal; está malo. Mi familia ha enviado una carta a Estados Unidos para solicitar su liberación", ha dicho.

Mohamad Rahim llegó a Guantánamo en marzo de 2008 y fue acusado por la CIA de ser un colaborador cercano del entonces líder de Al Qaeda Osama bin Laden, trabajando como su traductor y asistente y a quien habría ayudado presuntamente a escapar.