Tanzania.- Hospitalizado el líder del principal partido opositor de Tanzania tras ser agredido en Dodoma

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del principal partido opositor de Tanzania, Freeman Mbowe, ha sido agredido este martes por asaltantes no identificados cuando regresaba a su vivienda en la capital, Dodoma, según ha denunciado su propia formación a través de la red social Twitter.

El partido ha indicado que Mbowe, quien es además líder de la oposición en el Parlamento, ha sido ingresado en un hospital de la ciudad, antes de pedir a la Policía que investigue lo sucedido para determinar quién ha estado detrás del ataque.

El secretario general de Chadema, John Mnyika, ha pedido a la Policía que "amplíe el marco de las investigaciones" y ha criticado que el organismo haya restado importancia a lo sucedido.

"Es una pregunta que los periodistas y los tanzanos deberían preguntar a la Policía. Un incidente ocurre por la noche y la Policía dice que es habitual", ha criticado Mnyika a través de Twitter.

El ataque contra Mbowe ha tenido lugar apenas un día después de que el vicepresidente de Chadema, Tundu Lissu, anunciara que intentaría lograr el apoyo de su partido para presentar su nominación a las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre en el país africano.

Lissu reside en estos momentos en Bélgica, donde ha estado recibiendo tratamiento por las heridas sufridas tras ser tiroteado en 2017. El político ha cancelado varios viajes a su país citando motivos de seguridad.

El opositor ha acusado al Gobierno de no tomar medidas contra los responsables del intento de asesinato, sin que hasta la fecha se hayan producido arrestos. Las autoridades argumentan que las investigaciones no avanzan debido a que no ha vuelto al país.

El presidente tanzano, John Magufuli, ha sido acusado de estar acabando con la democracia mediante sus políticas de represión contra los medios y los opositores, que socavan la libertad de expresión.

Por contra, se ha ganado ciertas alabanzas entre sus donantes internacionales gracias a un campaña anticorrupción y a los recortes que ha llevado a cabo en el gasto público.